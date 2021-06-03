https://ria.ru/20210603/ingushetiya-1735736779.html

Ингушетия и "Сбер" договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики

Ингушетия и "Сбер" договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики - РИА Новости, 04.06.2021

Ингушетия и "Сбер" договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики

Власти Ингушетии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве со "Сбером" в сфере развития цифровой... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-03T23:16

2021-06-03T23:16

2021-06-04T23:17

республика ингушетия

сбер

махмуд-али калиматов

петербургский международный экономический форум (фонд)

сбербанк россии

герман греф

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735569461_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_5d03165b66a70c4f331a04634e093b5a.jpg

НАЛЬЧИК, 3 июн - РИА Новости. Власти Ингушетии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве со "Сбером" в сфере развития цифровой экономики, сообщает пресс-служба главы региона.Документ о стратегическом сотрудничестве подписали глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф."Стороны займутся развитием в республике новых цифровых технологий в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" и автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений", - говорится в сообщении.В частности, планируется внедрить в регионе проект по цифровизации городского хозяйства "Умный город". Кроме того, "Сбер" намерен поддержать реализацию программ инфраструктурного развития, помощи малому и среднему предпринимательству, повышения уровня общественной безопасности и правопорядка, развития пассажирского транспорта и образовательных программ."Сбер окажет содействие Ингушетии во внедрении цифровых медицинских технологий для повышения эффективности деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения, а также качества медицинских услуг и доступности диагностических технологий для населения республики", - отметил Греф.По словам Калиматова, соглашение будет способствовать созданию и развитию в Ингушетии новых технологий, это особенно важно сейчас, когда в регионе восстанавливают работу простаивавших ранее предприятий и запускают ряд новых производств. "Основываясь на текущих результатах этой деятельности, уже можно говорить об эффективности реализуемых мероприятий. И, уверен, "Сбер" продолжит участие в формировании благоприятной инвестиционной платформы в регионе", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/ingushetiya-1735736137.html

https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, махмуд-али калиматов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, герман греф, технологии, экономика