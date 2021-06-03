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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20210603/ingushetiya-1735736779.html
Ингушетия и "Сбер" договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики
Ингушетия и "Сбер" договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики - РИА Новости, 04.06.2021
Ингушетия и "Сбер" договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики
Власти Ингушетии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве со "Сбером" в сфере развития цифровой... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-03T23:16
2021-06-04T23:17
республика ингушетия
сбер
махмуд-али калиматов
петербургский международный экономический форум (фонд)
сбербанк россии
герман греф
технологии
экономика
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НАЛЬЧИК, 3 июн - РИА Новости. Власти Ингушетии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве со "Сбером" в сфере развития цифровой экономики, сообщает пресс-служба главы региона.Документ о стратегическом сотрудничестве подписали глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф."Стороны займутся развитием в республике новых цифровых технологий в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" и автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений", - говорится в сообщении.В частности, планируется внедрить в регионе проект по цифровизации городского хозяйства "Умный город". Кроме того, "Сбер" намерен поддержать реализацию программ инфраструктурного развития, помощи малому и среднему предпринимательству, повышения уровня общественной безопасности и правопорядка, развития пассажирского транспорта и образовательных программ."Сбер окажет содействие Ингушетии во внедрении цифровых медицинских технологий для повышения эффективности деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения, а также качества медицинских услуг и доступности диагностических технологий для населения республики", - отметил Греф.По словам Калиматова, соглашение будет способствовать созданию и развитию в Ингушетии новых технологий, это особенно важно сейчас, когда в регионе восстанавливают работу простаивавших ранее предприятий и запускают ряд новых производств. "Основываясь на текущих результатах этой деятельности, уже можно говорить об эффективности реализуемых мероприятий. И, уверен, "Сбер" продолжит участие в формировании благоприятной инвестиционной платформы в регионе", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/ingushetiya-1735736137.html
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сбер, махмуд-али калиматов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, герман греф, технологии, экономика

Ингушетия и "Сбер" договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики

23:16 03.06.2021 (обновлено: 23:17 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа во время делового завтрака Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Экран с трансляцией выступления президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа во время делового завтрака Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НАЛЬЧИК, 3 июн - РИА Новости. Власти Ингушетии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве со "Сбером" в сфере развития цифровой экономики, сообщает пресс-служба главы региона.
Документ о стратегическом сотрудничестве подписали глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
"Стороны займутся развитием в республике новых цифровых технологий в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" и автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений", - говорится в сообщении.
В частности, планируется внедрить в регионе проект по цифровизации городского хозяйства "Умный город". Кроме того, "Сбер" намерен поддержать реализацию программ инфраструктурного развития, помощи малому и среднему предпринимательству, повышения уровня общественной безопасности и правопорядка, развития пассажирского транспорта и образовательных программ.
"Сбер окажет содействие Ингушетии во внедрении цифровых медицинских технологий для повышения эффективности деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения, а также качества медицинских услуг и доступности диагностических технологий для населения республики", - отметил Греф.
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По словам Калиматова, соглашение будет способствовать созданию и развитию в Ингушетии новых технологий, это особенно важно сейчас, когда в регионе восстанавливают работу простаивавших ранее предприятий и запускают ряд новых производств. "Основываясь на текущих результатах этой деятельности, уже можно говорить об эффективности реализуемых мероприятий. И, уверен, "Сбер" продолжит участие в формировании благоприятной инвестиционной платформы в регионе", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

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