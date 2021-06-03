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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/inflyatsiya-1735367794.html
Набиуллина оценила инфляцию в России
Набиуллина оценила инфляцию в России - РИА Новости, 03.06.2021
Набиуллина оценила инфляцию в России
Инфляция в России повышенная, она приобретает все более устойчивый характер, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T09:58
2021-06-03T11:06
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Инфляция в России повышенная, она приобретает все более устойчивый характер, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Набиуллина отметила, что в России ускорение инфляции начиналось со временных факторов - повышение мировых цен на продовольствие, сырьевые и биржевые товары, эффект ослабления курса. "Но почему мы считаем, что это уже не временно, а устойчивый? Анализ компонентов показывает, что устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от внешних цен, растут. Во-вторых, мы видим, что инфляционные ожидания у нас находятся на четырёхлетнем максимуме и находятся на повышенном уровне уже несколько месяцев", - подчеркнула глава ЦБ.По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам апреля замедлилась до 5,5% годовых с мартовских 5,8%. По прогнозу ЦБ, темпы роста цен по итогам года составят 4,7-5,2%.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина оценила инфляцию в России

09:58 03.06.2021 (обновлено: 11:06 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию"
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Инфляция в России повышенная, она приобретает все более устойчивый характер, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы считаем, что у нас инфляция уже имеет значительную долю устойчивых компонентов. ... У нас уже повышенная инфляция, у нас уже повышенные инфляционные ожидания", - сказала она, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Набиуллина отметила, что в России ускорение инфляции начиналось со временных факторов - повышение мировых цен на продовольствие, сырьевые и биржевые товары, эффект ослабления курса. "Но почему мы считаем, что это уже не временно, а устойчивый? Анализ компонентов показывает, что устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от внешних цен, растут. Во-вторых, мы видим, что инфляционные ожидания у нас находятся на четырёхлетнем максимуме и находятся на повышенном уровне уже несколько месяцев", - подчеркнула глава ЦБ.
По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам апреля замедлилась до 5,5% годовых с мартовских 5,8%. По прогнозу ЦБ, темпы роста цен по итогам года составят 4,7-5,2%.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Делу — время: в Петербурге стартовал Международный экономический форум
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Информационным партнером ПМЭФ-2021 выступает МИА "Россия сегодня".

Стенд МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
1 из 20

Информационным партнером ПМЭФ-2021 выступает МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Мероприятие проходит при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности.

Участница Петербургского международного экономического форума - 2021
2 из 20

Мероприятие проходит при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости площадки.

Участники панельной дискуссии Технологическое предпринимательство и коммерциализация интеллектуальной собственности в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
3 из 20

В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости площадки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Пока не стартовала деловая программа, можно прогуляться по экспозиции и рассмотреть интересные новинки.

Девушка на стенде службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
4 из 20

Пока не стартовала деловая программа, можно прогуляться по экспозиции и рассмотреть интересные новинки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Сбер" привез в Петербург прототип полностью автономного беспилотного электромобиля ФЛИП.

Прототип полностью автономного беспилотного электромобиля собственной разработки ФЛИП, представленный компанией SberAutoTech
5 из 20

"Сбер" привез в Петербург прототип полностью автономного беспилотного электромобиля ФЛИП.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В коридорах конгрессно-выставочного центра можно заметить собаку-робота.

На Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
6 из 20

В коридорах конгрессно-выставочного центра можно заметить собаку-робота.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Но в первую очередь ПМЭФ — это масштабное деловое событие.

Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
7 из 20

Но в первую очередь ПМЭФ — это масштабное деловое событие.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В программе запланировано более ста дискуссий.

Стенд МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
8 из 20

В программе запланировано более ста дискуссий.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участники обсудят главные вопросы экономики, социальной и технологической повестки.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
9 из 20

Участники обсудят главные вопросы экономики, социальной и технологической повестки.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Намечены бизнес-диалоги России с разными странами.

Стенд компаний Уралхим и Уралкалий на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
10 из 20

Намечены бизнес-диалоги России с разными странами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме.

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
11 из 20

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Страной-гостем ПМЭФ в этом году стал Катар.

Участница Петербургского международного экономического форума - 2021
12 из 20

Страной-гостем ПМЭФ в этом году стал Катар.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Гости представляют на форуме собственную деловую площадку Doha Hall.

Стенд Mwani Qatar на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
13 из 20

Гости представляют на форуме собственную деловую площадку Doha Hall.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На одной из сессий обсудят опыт России по проведению мирового первенства по футболу и подготовку Катара к ЧМ-2022.

Макеты стадионов к чемпионату мира по футболу 2022 на стенде Катара на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
14 из 20

На одной из сессий обсудят опыт России по проведению мирового первенства по футболу и подготовку Катара к ЧМ-2022.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов.

Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
15 из 20

Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На форуме представят ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах.

Стенд агентства Современное развитие на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
16 из 20

На форуме представят ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

После пандемии особое внимание отводится теме здравоохранения.

Стенд компании Sens Rtech с технологией зрительного имплантанта на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
17 из 20

После пандемии особое внимание отводится теме здравоохранения.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В числе прочих тем будут обсуждать генетические технологии и персонализированную медицину.

Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
18 из 20

В числе прочих тем будут обсуждать генетические технологии и персонализированную медицину.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Отдельное внимание участники уделят развитию Арктики, энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.

Стенд ФГУП Почта России на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
19 из 20

Отдельное внимание участники уделят развитию Арктики, энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Форум продлится до пятого июня включительно.

Девушка у стойки регистрации на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
20 из 20

Форум продлится до пятого июня включительно.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Информационным партнером ПМЭФ-2021 выступает МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 20

Мероприятие проходит при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 20

В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости площадки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 20

Пока не стартовала деловая программа, можно прогуляться по экспозиции и рассмотреть интересные новинки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 20

"Сбер" привез в Петербург прототип полностью автономного беспилотного электромобиля ФЛИП.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 20

В коридорах конгрессно-выставочного центра можно заметить собаку-робота.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 20

Но в первую очередь ПМЭФ — это масштабное деловое событие.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 20

В программе запланировано более ста дискуссий.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 20

Участники обсудят главные вопросы экономики, социальной и технологической повестки.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 20

Намечены бизнес-диалоги России с разными странами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 20

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
12 из 20

Страной-гостем ПМЭФ в этом году стал Катар.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 20

Гости представляют на форуме собственную деловую площадку Doha Hall.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
14 из 20

На одной из сессий обсудят опыт России по проведению мирового первенства по футболу и подготовку Катара к ЧМ-2022.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
15 из 20

Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
16 из 20

На форуме представят ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
17 из 20

После пандемии особое внимание отводится теме здравоохранения.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
18 из 20

В числе прочих тем будут обсуждать генетические технологии и персонализированную медицину.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
19 из 20

Отдельное внимание участники уделят развитию Арктики, энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
20 из 20

Форум продлится до пятого июня включительно.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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