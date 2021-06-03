https://ria.ru/20210603/inflyatsiya-1735367794.html

Набиуллина оценила инфляцию в России

Набиуллина оценила инфляцию в России - РИА Новости, 03.06.2021

Набиуллина оценила инфляцию в России

Инфляция в России повышенная, она приобретает все более устойчивый характер, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T09:58

2021-06-03T09:58

2021-06-03T11:06

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Инфляция в России повышенная, она приобретает все более устойчивый характер, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Набиуллина отметила, что в России ускорение инфляции начиналось со временных факторов - повышение мировых цен на продовольствие, сырьевые и биржевые товары, эффект ослабления курса. "Но почему мы считаем, что это уже не временно, а устойчивый? Анализ компонентов показывает, что устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от внешних цен, растут. Во-вторых, мы видим, что инфляционные ожидания у нас находятся на четырёхлетнем максимуме и находятся на повышенном уровне уже несколько месяцев", - подчеркнула глава ЦБ.По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам апреля замедлилась до 5,5% годовых с мартовских 5,8%. По прогнозу ЦБ, темпы роста цен по итогам года составят 4,7-5,2%.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика