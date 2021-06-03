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Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций - РИА Новости, 03.06.2021
Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Самым надежным инструментом для инвестиций является банковский депозит, а самыми рисковыми - криптовалюта и акции, считает глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T22:48
2021-06-03T22:48
сбербанк россии
герман греф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Самым надежным инструментом для инвестиций является банковский депозит, а самыми рисковыми - криптовалюта и акции, считает глава Сбербанка Герман Греф.Греф добавил, что между этими инструментами лежит сочетание доходности и риска. "Есть большое количество инструментов, которое сегодня позволяет минимизировать риск и соблюсти более или менее достаточную доходность. Это всевозможные инструменты с фиксированной доходностью", - указал глава Сбербанка.Дальше можно в портфель добавлять уже и более рисковые инструменты - акции.У самого Грефа 70% инвестиционного портфеля приходится на инструменты с фиксированной доходностью, а 30% - на инструменты рынка акций. "Дает хорошую доходность, в валюте я в среднем зарабатываю 8-9% годовых. Для меня такой уровень доходности достаточен, для меня такой риск-профиль приемлем", - заключил глава Сбербанка.
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сбербанк россии, герман греф, экономика

Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций

22:48 03.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Самым надежным инструментом для инвестиций является банковский депозит, а самыми рисковыми - криптовалюта и акции, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Самый надежный инструмент, в который нужно и можно инвестировать, - это банковский депозит. Стопроцентная надежность, но, к сожалению, не очень высокая доходность. Самый рискованный инструмент - это криптовплюты и рынок акций", - сказал он в интервью НТВ в рамках ПМЭФ-2021.

Греф добавил, что между этими инструментами лежит сочетание доходности и риска. "Есть большое количество инструментов, которое сегодня позволяет минимизировать риск и соблюсти более или менее достаточную доходность. Это всевозможные инструменты с фиксированной доходностью", - указал глава Сбербанка.
Дальше можно в портфель добавлять уже и более рисковые инструменты - акции.
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У самого Грефа 70% инвестиционного портфеля приходится на инструменты с фиксированной доходностью, а 30% - на инструменты рынка акций. "Дает хорошую доходность, в валюте я в среднем зарабатываю 8-9% годовых. Для меня такой уровень доходности достаточен, для меня такой риск-профиль приемлем", - заключил глава Сбербанка.
 
Сбербанк РоссииГерман ГрефЭкономика
 
 
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