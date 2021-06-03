https://ria.ru/20210603/infestitsii-1735526400.html

Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций

Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций - РИА Новости, 03.06.2021

Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций

Самым надежным инструментом для инвестиций является банковский депозит, а самыми рисковыми - криптовалюта и акции, считает глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T22:48

2021-06-03T22:48

2021-06-03T22:48

сбербанк россии

герман греф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Самым надежным инструментом для инвестиций является банковский депозит, а самыми рисковыми - криптовалюта и акции, считает глава Сбербанка Герман Греф.Греф добавил, что между этими инструментами лежит сочетание доходности и риска. "Есть большое количество инструментов, которое сегодня позволяет минимизировать риск и соблюсти более или менее достаточную доходность. Это всевозможные инструменты с фиксированной доходностью", - указал глава Сбербанка.Дальше можно в портфель добавлять уже и более рисковые инструменты - акции.У самого Грефа 70% инвестиционного портфеля приходится на инструменты с фиксированной доходностью, а 30% - на инструменты рынка акций. "Дает хорошую доходность, в валюте я в среднем зарабатываю 8-9% годовых. Для меня такой уровень доходности достаточен, для меня такой риск-профиль приемлем", - заключил глава Сбербанка.

https://ria.ru/20210603/investory-1735493323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сбербанк россии, герман греф, экономика