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Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций - РИА Новости, 03.06.2021
Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Самым надежным инструментом для инвестиций является банковский депозит, а самыми рисковыми - криптовалюта и акции, считает глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T22:48
2021-06-03T22:48
2021-06-03T22:48
сбербанк россии
герман греф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Самым надежным инструментом для инвестиций является банковский депозит, а самыми рисковыми - криптовалюта и акции, считает глава Сбербанка Герман Греф.Греф добавил, что между этими инструментами лежит сочетание доходности и риска. "Есть большое количество инструментов, которое сегодня позволяет минимизировать риск и соблюсти более или менее достаточную доходность. Это всевозможные инструменты с фиксированной доходностью", - указал глава Сбербанка.Дальше можно в портфель добавлять уже и более рисковые инструменты - акции.У самого Грефа 70% инвестиционного портфеля приходится на инструменты с фиксированной доходностью, а 30% - на инструменты рынка акций. "Дает хорошую доходность, в валюте я в среднем зарабатываю 8-9% годовых. Для меня такой уровень доходности достаточен, для меня такой риск-профиль приемлем", - заключил глава Сбербанка.
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сбербанк россии, герман греф, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости.
Самым надежным инструментом для инвестиций является банковский депозит, а самыми рисковыми - криптовалюта и акции, считает глава Сбербанка Герман Греф
.
"Самый надежный инструмент, в который нужно и можно инвестировать, - это банковский депозит. Стопроцентная надежность, но, к сожалению, не очень высокая доходность. Самый рискованный инструмент - это криптовплюты и рынок акций", - сказал он в интервью НТВ в рамках ПМЭФ-2021.
Греф добавил, что между этими инструментами лежит сочетание доходности и риска. "Есть большое количество инструментов, которое сегодня позволяет минимизировать риск и соблюсти более или менее достаточную доходность. Это всевозможные инструменты с фиксированной доходностью", - указал глава Сбербанка.
Дальше можно в портфель добавлять уже и более рисковые инструменты - акции.
У самого Грефа 70% инвестиционного портфеля приходится на инструменты с фиксированной доходностью, а 30% - на инструменты рынка акций. "Дает хорошую доходность, в валюте я в среднем зарабатываю 8-9% годовых. Для меня такой уровень доходности достаточен, для меня такой риск-профиль приемлем", - заключил глава Сбербанка.