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Православные отмечают день одной из самых почитаемых в России икон

Православные отмечают день одной из самых почитаемых в России икон - РИА Новости, 03.06.2021

Православные отмечают день одной из самых почитаемых в России икон

Русская православная церковь в четверг отмечает один из трех праздников Владимирской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых в России. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:39

2021-06-03T11:39

2021-06-03T11:43

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Русская православная церковь в четверг отмечает один из трех праздников Владимирской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых в России.Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери установлено трижды в году - 3 июня, 6 июля и 8 сентября по новому стилю. 3 июня (21 мая по старому стилю) – в память о спасении Москвы от войск крымского хана Махмет-Гирея полтысячелетия назад, в 1521 году.По летописному сказанию, Василий Блаженный видел, как икона сошла со своего места в Успенском соборе, а храм наполнился огнем, который выходил в двери и окна, а потом исчез. Слепая инокиня из Вознесенского монастыря ощущала, как в Спасские ворота уходил из Кремля "световидный собор" святителей с Владимирской иконой. Другая отроковица увидела, как преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский пали к ногам уходивших святителей, со слезами умоляя их не покидать Москву. Святители и преподобные, помолившись с иконой, возвратились с ней в Кремль. В тот же день, по преданию, захватчики были изгнаны.Владимирская икона Божией Матери издревле являлась одной из самых почитаемых на Руси. По церковному преданию, она была написана в I веке евангелистом Лукой на доске от стола, за которым некогда сидели Иисус Христос и Богородица.До середины V века икона оставалась в Иерусалиме, затем попала в Константинополь, откуда в 1131 году она была прислана в подарок Юрию Долгорукому от патриарха Константинопольского Луки Хризоверха. В 1155 году святой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, взял икону с собой во Владимир — именно поэтому она стала именоваться Владимирской.В Москву икону принесли в 1395 году и установили в соборе, построенном в честь Успения Пресвятой Богородицы. Православные связывают с этой иконой много чудес, прежде всего во времена вражеских нашествий. В последний раз икона покидала Москву в 1812 году - на несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но вскоре она снова вернулась в Успенский собор.В 1928 году икону поместили в Третьяковскую галерею, а в декабре 1999 года Владимирская икона Божьей Матери была окончательно передана Государственной Третьяковской галереей в находящийся при ней храм святителя Николая в Толмачах. С тех пор она постоянно находится в экспозиции храма-музея.

https://ria.ru/20210507/ikony-1730016276.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/1576318010.html

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россия, иисус христос, сергий радонежский, русская православная церковь, москва, иерусалим, третьяковская галерея, справки