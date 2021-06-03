https://ria.ru/20210603/gudkov-1735511093.html

Гудкова отпустили из полиции

Гудкова отпустили из полиции - РИА Новости, 03.06.2021

Гудкова отпустили из полиции

Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова отпускают из здания главного следственного управления ГУМВД по Москве в связи с истечением 48 часов после задержания,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:59

2021-06-03T19:59

2021-06-03T23:51

россия

алексей мельников

гумвд

онк

дмитрий гудков

госдума рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова отпускают из здания главного следственного управления ГУМВД по Москве в связи с истечением 48 часов после задержания, сообщила журналистам жена политика Валерия."Его везут в ГСУ ГУМВД по Москве, и уже там его отпускают, отдают паспорт", - сказала Валерия, уточнив, что об этом ей сказал следователь.По словам политика, изначально из ИВС на Петровке его планировали везти в здание ГСУ ГУМВД по Москве, но позже, как он сказал, что-то изменилось, и его высадили рядом с "Макдональдсом" на Пушкинской, даже не вернув паспорт, с матрасом и с пакетом вещей."Я хочу поехать к тёте сейчас в Тверской суд, тётю ждать", - поделился планами политик. Он также уточнил, что в ИВС на Петровке от него потребовали снять обручальное кольцо.Кроме того, Гудков рассказал, что в деле о неуплате аренды его статус не изменился: он по-прежнему подозреваемый, а также он подписал обязательство о явке в суд или в полицию.На вопрос о том, есть ли у него жалобы на содержание в ИВС, Гудков заявил, что к нему относились нормально, но посетовал на то, что все находящиеся там "сидят в туалетах" - в маленьких камерах небольшой площади, 5-6 метров.Тетя Гудкова Ирина Ермилова вышла из здания Тверского суда, следователь взял с неё подписку о невыезде в здании суда по делу о неуплате аренды, передает корреспондент РИА Новости.Ирина Ермилова вышла из здания суда в сопровождении адвоката."На завтра назначены следственные действия с тетей Гудкова, возможно, предъявят обвинение, следователь взял у неё подписку в здании суда, он пошёл навстречу и не повёз для этого в ГСУ",- рассказала РИА Новости её адвокат Анастасия Саморукова.Суд отказался избрать Ермиловой запрет определенных действий, на котором настаивал следователь.Встречать к суду ее приехал сам Гудков с супругой и другие родственники.Самого Гудкова отпустили вечером в четверг после 48 часов, проведенных в ИВС на Петровке.Дмитрия Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.По словам адвоката Михаила Бирюкова, сумма ущерба по делу о неуплате аренды, в которой подозревают Гудкова, превышает миллион рублей. Согласно Уголовному кодексу России, стоимость имущества, превышающая 1 миллион рублей, признается особо крупным размером.

https://ria.ru/20210603/gudkov-1735489952.html

https://ria.ru/20210602/zaderzhanie-1735228581.html

https://ria.ru/20210603/gudkov-1735451942.html

https://ria.ru/20210602/gudkov-1735205143.html

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