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Адвокат раскрыл подробности дела Гудкова
Адвокат раскрыл подробности дела Гудкова - РИА Новости, 03.06.2021
Адвокат раскрыл подробности дела Гудкова
Сумма ущерба по делу о неуплате аренды, в которой подозревают Дмитрия Гудкова, превышает миллион рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:31
2021-06-03T15:31
2021-06-03T15:54
дмитрий гудков
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сумма ущерба по делу о неуплате аренды, в которой подозревают Дмитрия Гудкова, превышает миллион рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков."Чуть больше миллиона (ущерб – ред.)... В Москве более сотни фирм со значительно большей задолженностью, нежели эта организация", - заявил Бирюков. Он добавил, что считает такую сумму "незначительной" с учетом вменяемой статьи.При этом уголовный кодекс даёт противоположную оценку: согласно УК РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.Во вторник Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начальника штаба Виталия Венидиктова и у его бывшего помощника Александра Соловьева. Позже координатор движения "Открытая Россия" (признано нежелательным в России, прекратило деятельность) Татьяна Усманова сообщила РИА Новости, что обыск у Гудкова завершился и его везут на допрос.Дмитрий Гудков - депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной "Партии Перемен".
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дмитрий гудков , москва, происшествия
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сумма ущерба по делу о неуплате аренды, в которой подозревают Дмитрия Гудкова, превышает миллион рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
"Чуть больше миллиона (ущерб – ред.)... В Москве более сотни фирм со значительно большей задолженностью, нежели эта организация", - заявил Бирюков. Он добавил, что считает такую сумму "незначительной" с учетом вменяемой статьи.
При этом уголовный кодекс даёт противоположную оценку: согласно УК РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.
Во вторник Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начальника штаба Виталия Венидиктова и у его бывшего помощника Александра Соловьева. Позже координатор движения "Открытая Россия" (признано нежелательным в России, прекратило деятельность) Татьяна Усманова сообщила РИА Новости, что обыск у Гудкова завершился и его везут на допрос.
Дмитрий Гудков
- депутат Госдумы
VI созыва, лидер незарегистрированной "Партии Перемен".