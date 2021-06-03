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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/gripp-1735453006.html
Попова рассказала о случаях передачи птичьего гриппа человеку
Попова рассказала о случаях передачи птичьего гриппа человеку - РИА Новости, 03.06.2021
Попова рассказала о случаях передачи птичьего гриппа человеку
Только за 2021 год два вируса гриппа животных, в частности птиц, преодолели межвидовой барьер и перешли на человека, стоит задача извлечь уроки из пандемии... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:34
2021-06-03T15:41
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
китай
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Только за 2021 год два вируса гриппа животных, в частности птиц, преодолели межвидовой барьер и перешли на человека, стоит задача извлечь уроки из пандемии COVID-19 и подготовиться к любым подобным угрозам, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Только за этот год у нас два вируса гриппа животных, в частности птиц, которые стали заражать человека. Один из них описан был нашими учеными центра "Вектор" в феврале - это вирус H5N8, с которым мы давно знакомы, но который пока не имел возможности преодолеть межвидовой барьер, и вот это случилось. Второй случай описан на этой неделе нашими китайскими коллегами H10N3, человек заболел птичьим гриппом", - сказала Попова.Она отметила, что если коронавирус - это респираторная инфекция, которая имеет инкубационный период 14 дней, то есть неспешное развитие и не самую высокую заразность, то в случае с гриппом ситуация иная - инкубационный период от нескольких часов."Основная наша задача сегодня - извлечь все уроки, подготовиться так, чтобы ни одна инфекция не была для нас критически опасной", - подчеркнула Попова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210601/gripp-1735148932.html
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, петербургский международный экономический форум (фонд), китай

Попова рассказала о случаях передачи птичьего гриппа человеку

15:34 03.06.2021 (обновлено: 15:41 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Только за 2021 год два вируса гриппа животных, в частности птиц, преодолели межвидовой барьер и перешли на человека, стоит задача извлечь уроки из пандемии COVID-19 и подготовиться к любым подобным угрозам, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Только за этот год у нас два вируса гриппа животных, в частности птиц, которые стали заражать человека. Один из них описан был нашими учеными центра "Вектор" в феврале - это вирус H5N8, с которым мы давно знакомы, но который пока не имел возможности преодолеть межвидовой барьер, и вот это случилось. Второй случай описан на этой неделе нашими китайскими коллегами H10N3, человек заболел птичьим гриппом", - сказала Попова.
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Она отметила, что если коронавирус - это респираторная инфекция, которая имеет инкубационный период 14 дней, то есть неспешное развитие и не самую высокую заразность, то в случае с гриппом ситуация иная - инкубационный период от нескольких часов.
"Основная наша задача сегодня - извлечь все уроки, подготовиться так, чтобы ни одна инфекция не была для нас критически опасной", - подчеркнула Попова.
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Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Китай
 
 
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