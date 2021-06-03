https://ria.ru/20210603/gripp-1735453006.html

Попова рассказала о случаях передачи птичьего гриппа человеку

Попова рассказала о случаях передачи птичьего гриппа человеку - РИА Новости, 03.06.2021

Попова рассказала о случаях передачи птичьего гриппа человеку

Только за 2021 год два вируса гриппа животных, в частности птиц, преодолели межвидовой барьер и перешли на человека, стоит задача извлечь уроки из пандемии... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:34

2021-06-03T15:34

2021-06-03T15:41

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519933_0:72:1842:1108_1920x0_80_0_0_ee74d4b66d705641f7b435c55622779d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Только за 2021 год два вируса гриппа животных, в частности птиц, преодолели межвидовой барьер и перешли на человека, стоит задача извлечь уроки из пандемии COVID-19 и подготовиться к любым подобным угрозам, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Только за этот год у нас два вируса гриппа животных, в частности птиц, которые стали заражать человека. Один из них описан был нашими учеными центра "Вектор" в феврале - это вирус H5N8, с которым мы давно знакомы, но который пока не имел возможности преодолеть межвидовой барьер, и вот это случилось. Второй случай описан на этой неделе нашими китайскими коллегами H10N3, человек заболел птичьим гриппом", - сказала Попова.Она отметила, что если коронавирус - это респираторная инфекция, которая имеет инкубационный период 14 дней, то есть неспешное развитие и не самую высокую заразность, то в случае с гриппом ситуация иная - инкубационный период от нескольких часов."Основная наша задача сегодня - извлечь все уроки, подготовиться так, чтобы ни одна инфекция не была для нас критически опасной", - подчеркнула Попова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210601/gripp-1735148932.html

https://ria.ru/20210601/gripp-1735106324.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, петербургский международный экономический форум (фонд), китай