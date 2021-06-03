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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210603/granitsy-1735442777.html
Евросоюз расширил список стран, из которых разрешен въезд
Евросоюз расширил список стран, из которых разрешен въезд - РИА Новости, 03.06.2021
Евросоюз расширил список стран, из которых разрешен въезд
Совет ЕС расширил список третьих стран, с которыми государствам союза рекомендовано открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации по... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:55
2021-06-03T15:14
туризм
совет ес
таиланд
израиль
в мире
распространение коронавируса
россия
евросоюз
япония
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Совет ЕС расширил список третьих стран, с которыми государствам союза рекомендовано открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса, добавив в него Японию, говорится в распространенном заявлении Совета.Россия и США в этот список по-прежнему не входят. Сейчас в документе значатся восемь стран, въезд из которых в Евросоюз разрешен: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ."ЕС, после проведения оценки в соответствии с рекомендациями о постепенной отмене временных ограничений на поездки, обновил список стран, с которыми следует отменить эти ограничения, добавив Японию", - указывается в заявлении Совета ЕС.Европейский союз 20 мая официально обнародовал решение об изменении критериев отмены ограничений на поездки из третьих стран, существенно их ослабив. В соответствии с данными правилами в Евросоюзе составляют список третьих стран, с которыми рекомендовано открыть границы. Теперь, чтобы попасть в такой список, количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек за последние две недели не должно превышать 75. Действовавшие ранее правила ограничивали этот показатель максимум 25 случаями на сто тысяч населения. При составлении списка теперь также будет учитываться и процесс вакцинации населения в стране - этот показатель ранее в правилах отсутствовал.Совет ЕС 30 июня прошлого года согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, составив список стран, для которых границы можно открыть с 1 июля. Первоначально в него входили 15 государств, но европейские власти впоследствии существенно сократили список с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в некоторых странах, первоначально попавших в рекомендации.Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляли список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей значится тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на 100 тысяч человек населения за последние две недели.При этом, согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны союза их придерживаются.
https://ria.ru/20210528/sertifikat-1734592309.html
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туризм, совет ес, таиланд, израиль, в мире, россия, евросоюз, япония, сша

Евросоюз расширил список стран, из которых разрешен въезд

14:55 03.06.2021 (обновлено: 15:14 03.06.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Совет ЕС расширил список третьих стран, с которыми государствам союза рекомендовано открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса, добавив в него Японию, говорится в распространенном заявлении Совета.
Россия и США в этот список по-прежнему не входят. Сейчас в документе значатся восемь стран, въезд из которых в Евросоюз разрешен: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ.
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"ЕС, после проведения оценки в соответствии с рекомендациями о постепенной отмене временных ограничений на поездки, обновил список стран, с которыми следует отменить эти ограничения, добавив Японию", - указывается в заявлении Совета ЕС.
Европейский союз 20 мая официально обнародовал решение об изменении критериев отмены ограничений на поездки из третьих стран, существенно их ослабив. В соответствии с данными правилами в Евросоюзе составляют список третьих стран, с которыми рекомендовано открыть границы. Теперь, чтобы попасть в такой список, количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек за последние две недели не должно превышать 75. Действовавшие ранее правила ограничивали этот показатель максимум 25 случаями на сто тысяч населения. При составлении списка теперь также будет учитываться и процесс вакцинации населения в стране - этот показатель ранее в правилах отсутствовал.
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Совет ЕС 30 июня прошлого года согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, составив список стран, для которых границы можно открыть с 1 июля. Первоначально в него входили 15 государств, но европейские власти впоследствии существенно сократили список с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в некоторых странах, первоначально попавших в рекомендации.
Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляли список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей значится тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на 100 тысяч человек населения за последние две недели.
При этом, согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны союза их придерживаются.
 
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