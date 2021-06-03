https://ria.ru/20210603/gosuslugi-1735476882.html

Предоставление госуслуг в соцсфере Ленобласти усовершенствуют

Предоставление госуслуг в соцсфере Ленобласти усовершенствуют - РИА Новости, 03.06.2021

Предоставление госуслуг в соцсфере Ленобласти усовершенствуют

убернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:08

2021-06-03T17:08

2021-06-03T17:08

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151043/58/1510435847_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_83759edcd98375bed411f02d1b252738.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение, направленное на реализацию проектов в сфере оптимизации процессов в органах власти 47 региона.Как уточнил губернатор, в первую очередь, речь идет о государственных услугах и процессах в сферах здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения."Президент России Владимир Путин поставил перед регионами понятную задачу - сделать получение социальных услуг для жителей максимально простым и удобным. В Ленинградской области мы начали эту работу еще несколько лет назад - процессный офис Ленинградской область провел реинжиниринг уже более 25 услуг, устранив лишнюю документацию и сократив сроки. Но мы понимаем, что нам необходим опытный партнер, который будет сопровождать нас в этом деле, и таким партнером мы видим Федеральный центр компетенций, с которым уже успешно сотрудничаем в рамках нацпроекта "Производительность труда", - уточнил лександр Дрозденко.По аналогии работы на предприятиях эксперты ФЦК будут сопровождать и консультировать профильные комитеты Ленинградской области в работе над оптимизацией процессов и повышением управленческой эффективности. В частности, помогут устранить такие проблемы как сложность документооборота, бюрократизация процессов, неэффективность использования рабочего времени гражданских служащих.

https://ria.ru/20210603/napravleniya-1735409883.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, пмэф