https://ria.ru/20210603/gosuslugi-1735476882.html
Предоставление госуслуг в соцсфере Ленобласти усовершенствуют
Предоставление госуслуг в соцсфере Ленобласти усовершенствуют - РИА Новости, 03.06.2021
Предоставление госуслуг в соцсфере Ленобласти усовершенствуют
убернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:08
2021-06-03T17:08
2021-06-03T17:08
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение, направленное на реализацию проектов в сфере оптимизации процессов в органах власти 47 региона.Как уточнил губернатор, в первую очередь, речь идет о государственных услугах и процессах в сферах здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения."Президент России Владимир Путин поставил перед регионами понятную задачу - сделать получение социальных услуг для жителей максимально простым и удобным. В Ленинградской области мы начали эту работу еще несколько лет назад - процессный офис Ленинградской область провел реинжиниринг уже более 25 услуг, устранив лишнюю документацию и сократив сроки. Но мы понимаем, что нам необходим опытный партнер, который будет сопровождать нас в этом деле, и таким партнером мы видим Федеральный центр компетенций, с которым уже успешно сотрудничаем в рамках нацпроекта "Производительность труда", - уточнил лександр Дрозденко.По аналогии работы на предприятиях эксперты ФЦК будут сопровождать и консультировать профильные комитеты Ленинградской области в работе над оптимизацией процессов и повышением управленческой эффективности. В частности, помогут устранить такие проблемы как сложность документооборота, бюрократизация процессов, неэффективность использования рабочего времени гражданских служащих.
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александр дрозденко, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Г
убернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
и генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение, направленное на реализацию проектов в сфере оптимизации процессов в органах власти 47 региона.
Как уточнил губернатор, в первую очередь, речь идет о государственных услугах и процессах в сферах здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения.
"Президент России Владимир Путин поставил перед регионами понятную задачу - сделать получение социальных услуг для жителей максимально простым и удобным. В Ленинградской области мы начали эту работу еще несколько лет назад - процессный офис Ленинградской область провел реинжиниринг уже более 25 услуг, устранив лишнюю документацию и сократив сроки. Но мы понимаем, что нам необходим опытный партнер, который будет сопровождать нас в этом деле, и таким партнером мы видим Федеральный центр компетенций, с которым уже успешно сотрудничаем в рамках нацпроекта "Производительность труда", - уточнил лександр Дрозденко.
По аналогии работы на предприятиях эксперты ФЦК будут сопровождать и консультировать профильные комитеты Ленинградской области в работе над оптимизацией процессов и повышением управленческой эффективности. В частности, помогут устранить такие проблемы как сложность документооборота, бюрократизация процессов, неэффективность использования рабочего времени гражданских служащих.