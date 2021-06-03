Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210603/gosuslugi-1735476882.html
Предоставление госуслуг в соцсфере Ленобласти усовершенствуют
Предоставление госуслуг в соцсфере Ленобласти усовершенствуют - РИА Новости, 03.06.2021
Предоставление госуслуг в соцсфере Ленобласти усовершенствуют
убернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:08
2021-06-03T17:08
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151043/58/1510435847_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_83759edcd98375bed411f02d1b252738.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение, направленное на реализацию проектов в сфере оптимизации процессов в органах власти 47 региона.Как уточнил губернатор, в первую очередь, речь идет о государственных услугах и процессах в сферах здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения."Президент России Владимир Путин поставил перед регионами понятную задачу - сделать получение социальных услуг для жителей максимально простым и удобным. В Ленинградской области мы начали эту работу еще несколько лет назад - процессный офис Ленинградской область провел реинжиниринг уже более 25 услуг, устранив лишнюю документацию и сократив сроки. Но мы понимаем, что нам необходим опытный партнер, который будет сопровождать нас в этом деле, и таким партнером мы видим Федеральный центр компетенций, с которым уже успешно сотрудничаем в рамках нацпроекта "Производительность труда", - уточнил лександр Дрозденко.По аналогии работы на предприятиях эксперты ФЦК будут сопровождать и консультировать профильные комитеты Ленинградской области в работе над оптимизацией процессов и повышением управленческой эффективности. В частности, помогут устранить такие проблемы как сложность документооборота, бюрократизация процессов, неэффективность использования рабочего времени гражданских служащих.
https://ria.ru/20210603/napravleniya-1735409883.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151043/58/1510435847_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_be647083c1963fd23f9d837bb45f4bc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, пмэф

Предоставление госуслуг в соцсфере Ленобласти усовершенствуют

17:08 03.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение, направленное на реализацию проектов в сфере оптимизации процессов в органах власти 47 региона.
Как уточнил губернатор, в первую очередь, речь идет о государственных услугах и процессах в сферах здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения.
Ветряные электростанции - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
12:54Ленинградская область
Ленобласть определила перспективные направления в сфере зеленой энергетики
"Президент России Владимир Путин поставил перед регионами понятную задачу - сделать получение социальных услуг для жителей максимально простым и удобным. В Ленинградской области мы начали эту работу еще несколько лет назад - процессный офис Ленинградской область провел реинжиниринг уже более 25 услуг, устранив лишнюю документацию и сократив сроки. Но мы понимаем, что нам необходим опытный партнер, который будет сопровождать нас в этом деле, и таким партнером мы видим Федеральный центр компетенций, с которым уже успешно сотрудничаем в рамках нацпроекта "Производительность труда", - уточнил лександр Дрозденко.
По аналогии работы на предприятиях эксперты ФЦК будут сопровождать и консультировать профильные комитеты Ленинградской области в работе над оптимизацией процессов и повышением управленческой эффективности. В частности, помогут устранить такие проблемы как сложность документооборота, бюрократизация процессов, неэффективность использования рабочего времени гражданских служащих.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния