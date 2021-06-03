https://ria.ru/20210603/gosdolg-1735454297.html
Николаев: госдолг Якутии сформирован за счет облигаций, поэтому стабилен
Николаев: госдолг Якутии сформирован за счет облигаций, поэтому стабилен - РИА Новости, 03.06.2021
Николаев: госдолг Якутии сформирован за счет облигаций, поэтому стабилен
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что государственный долг региона сформирован за счет облигаций, поэтому он стабилен и... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:42
2021-06-03T15:42
2021-06-03T15:42
республика саха (якутия)
айсен николаев
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что государственный долг региона сформирован за счет облигаций, поэтому он стабилен и управляем."Госдолг у нас порядка 50 миллиардов рублей, причем он сформирован в основном не за счет коммерческих кредитов, а за счет выпуска государственных ценных бумаг, облигаций различных сроков погашения. Они всегда пользуются высоким спросом на рынке, сейчас обсуждается вопрос , что мы сможем несколько выпусков произвести для снижения... Вместе с тем он (госдолг – ред.) у нас очень стабильный, управляемый. Никаких претензий ни со стороны Минфина, ни со стороны инвесторов не было", - сообщил Николаев.Он отметил, что Якутия подготовила заявку на получение инфраструктурного кредита, который пойдет, в том числе, и на строительство Ленского моста, и развитие коммунальной инфраструктуры.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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айсен николаев, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости
. Глава Якутии Айсен Николаев
сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что государственный долг региона сформирован за счет облигаций, поэтому он стабилен и управляем.
"Госдолг у нас порядка 50 миллиардов рублей, причем он сформирован в основном не за счет коммерческих кредитов, а за счет выпуска государственных ценных бумаг, облигаций различных сроков погашения. Они всегда пользуются высоким спросом на рынке, сейчас обсуждается вопрос , что мы сможем несколько выпусков произвести для снижения... Вместе с тем он (госдолг – ред.) у нас очень стабильный, управляемый. Никаких претензий ни со стороны Минфина, ни со стороны инвесторов не было", - сообщил Николаев.
Он отметил, что Якутия подготовила заявку на получение инфраструктурного кредита, который пойдет, в том числе, и на строительство Ленского моста, и развитие коммунальной инфраструктуры.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.