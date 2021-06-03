https://ria.ru/20210603/gosdolg-1735399246.html

Калужская область может снизить уровень госдолга до менее 50% к доходам

Калужская область может снизить уровень госдолга до менее 50% к доходам - РИА Новости, 03.06.2021

Калужская область может снизить уровень госдолга до менее 50% к доходам

Госдолг Калужской области, который на данный момент составляет почти 54% от уровня собственных доходов, по планам, к концу 2021 года должен составить менее 50%, РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:21

2021-06-03T12:21

2021-06-03T12:35

калужская область

владислав шапша

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Госдолг Калужской области, который на данный момент составляет почти 54% от уровня собственных доходов, по планам, к концу 2021 года должен составить менее 50%, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.По данным правительства региона, объем госдолга Калужской области на 1 января составляет около 28 миллиардов рублей, это 53,9% от доходной части областного бюджета. Коммерческих кредитов у региона нет."Структура госдолга с 2019 года сильно не изменилась. У нас 96% бюджетных кредитов, и 4% - это обязательства. Для нас важно, что этот долг будет уменьшаться. В этом году мы выйдем на показатель ниже 50%, это нам позволит войти в число регионов с устойчивой бюджетной системой. Мы не считаем эту нагрузку непосильной на сегодняшний уровень бюджета. Размер бюджета Калужской области составляет около 70 миллиардов рублей", - рассказал Шапша.Он отметил, что регион планирует привлекать инфраструктурные кредиты.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/ipoteka-1735397973.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, петербургский международный экономический форум (фонд)