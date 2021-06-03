https://ria.ru/20210603/gosdolg-1735399246.html
Калужская область может снизить уровень госдолга до менее 50% к доходам
Калужская область может снизить уровень госдолга до менее 50% к доходам - РИА Новости, 03.06.2021
Калужская область может снизить уровень госдолга до менее 50% к доходам
Госдолг Калужской области, который на данный момент составляет почти 54% от уровня собственных доходов, по планам, к концу 2021 года должен составить менее 50%, РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:21
2021-06-03T12:21
2021-06-03T12:35
калужская область
владислав шапша
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Госдолг Калужской области, который на данный момент составляет почти 54% от уровня собственных доходов, по планам, к концу 2021 года должен составить менее 50%, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.По данным правительства региона, объем госдолга Калужской области на 1 января составляет около 28 миллиардов рублей, это 53,9% от доходной части областного бюджета. Коммерческих кредитов у региона нет."Структура госдолга с 2019 года сильно не изменилась. У нас 96% бюджетных кредитов, и 4% - это обязательства. Для нас важно, что этот долг будет уменьшаться. В этом году мы выйдем на показатель ниже 50%, это нам позволит войти в число регионов с устойчивой бюджетной системой. Мы не считаем эту нагрузку непосильной на сегодняшний уровень бюджета. Размер бюджета Калужской области составляет около 70 миллиардов рублей", - рассказал Шапша.Он отметил, что регион планирует привлекать инфраструктурные кредиты.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/ipoteka-1735397973.html
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владислав шапша, петербургский международный экономический форум (фонд)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости
. Госдолг Калужской области, который на данный момент составляет почти 54% от уровня собственных доходов, по планам, к концу 2021 года должен составить менее 50%, заявил губернатор региона Владислав Шапша
в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
По данным правительства региона, объем госдолга Калужской области на 1 января составляет около 28 миллиардов рублей, это 53,9% от доходной части областного бюджета. Коммерческих кредитов у региона нет.
"Структура госдолга с 2019 года сильно не изменилась. У нас 96% бюджетных кредитов, и 4% - это обязательства. Для нас важно, что этот долг будет уменьшаться. В этом году мы выйдем на показатель ниже 50%, это нам позволит войти в число регионов с устойчивой бюджетной системой. Мы не считаем эту нагрузку непосильной на сегодняшний уровень бюджета. Размер бюджета Калужской области составляет около 70 миллиардов рублей", - рассказал Шапша.
Он отметил, что регион планирует привлекать инфраструктурные кредиты.
"У нас есть проекты, которые касаются развития транспортной и коммунальной инфраструктуры, инфраструктуры туризма, которые мы уже сегодня обсуждаем в том числе и с минстроем России, и некоторые проекты уже предварительно нашли поддержку", - сказал собеседник, отметив, что регион уже начал подавать соответствующие заявки.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.