Невролог заявил о связи между подергиванием глаза и раком
06:30 03.06.2021 (обновлено: 12:12 03.06.2021)
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Нервный тик может быть признаком онкологического заболевания, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов.
По его словам, одна из вероятных причин непроизвольного подергивания верхнего или нижнего века — проблемы центральной и периферической нервной системы.
"Это могут быть поражения лицевого нерва, энцефалиты, менингиты как последствие, онкологические заболевания головного мозга и другие серьезные причины", — сказал Евдокимов.
Он подчеркнул, что при таких состояниях нервный тик отличается длительностью.
"Они могут два, три, четыре месяца длиться. Если у вас тики более двух месяцев длятся — это повод показаться неврологу, чтобы провести обследование и, если потребуется, назначить лечение", — предупредил врач.
Евдокимов уточнил, что нередко подергивание глаза начинается из-за перенапряжения, стресса, переработки, увлечения гаджетами, а также из-за высокой нагрузки на шейный отдел позвоночника и затылочные группы мышц. В таких случаях он посоветовал обратиться к остеопату или массажисту.