Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/glaz-1735351720.html
Невролог заявил о связи между подергиванием глаза и раком
Невролог заявил о связи между подергиванием глаза и раком - РИА Новости, 03.06.2021
Невролог заявил о связи между подергиванием глаза и раком
Нервный тик может быть признаком онкологического заболевания, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T06:30
2021-06-03T12:12
александр евдокимов
россия
онкология
рак
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_0:64:3414:1984_1920x0_80_0_0_c0dd5feafc0785ee52defc308fb002fd.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Нервный тик может быть признаком онкологического заболевания, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов.По его словам, одна из вероятных причин непроизвольного подергивания верхнего или нижнего века — проблемы центральной и периферической нервной системы.Он подчеркнул, что при таких состояниях нервный тик отличается длительностью.Евдокимов уточнил, что нередко подергивание глаза начинается из-за перенапряжения, стресса, переработки, увлечения гаджетами, а также из-за высокой нагрузки на шейный отдел позвоночника и затылочные группы мышц. В таких случаях он посоветовал обратиться к остеопату или массажисту.
https://ria.ru/20210602/rak-1735184099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_70a54aa15dc77dbce58ed395817be8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр евдокимов, россия, онкология, рак, здоровье, общество

Невролог заявил о связи между подергиванием глаза и раком

06:30 03.06.2021 (обновлено: 12:12 03.06.2021)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Depositphotos / vitanovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Нервный тик может быть признаком онкологического заболевания, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов.
По его словам, одна из вероятных причин непроизвольного подергивания верхнего или нижнего века — проблемы центральной и периферической нервной системы.

"Это могут быть поражения лицевого нерва, энцефалиты, менингиты как последствие, онкологические заболевания головного мозга и другие серьезные причины", — сказал Евдокимов.

Он подчеркнул, что при таких состояниях нервный тик отличается длительностью.

"Они могут два, три, четыре месяца длиться. Если у вас тики более двух месяцев длятся — это повод показаться неврологу, чтобы провести обследование и, если потребуется, назначить лечение", — предупредил врач.

Евдокимов уточнил, что нередко подергивание глаза начинается из-за перенапряжения, стресса, переработки, увлечения гаджетами, а также из-за высокой нагрузки на шейный отдел позвоночника и затылочные группы мышц. В таких случаях он посоветовал обратиться к остеопату или массажисту.
Масло - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 05:18
Онколог назвал продукты, от которых нужно отказаться
 
Александр ЕвдокимовРоссияОнкологияракЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния