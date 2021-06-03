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Невролог заявил о связи между подергиванием глаза и раком

Невролог заявил о связи между подергиванием глаза и раком - РИА Новости, 03.06.2021

Невролог заявил о связи между подергиванием глаза и раком

Нервный тик может быть признаком онкологического заболевания, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T06:30

2021-06-03T06:30

2021-06-03T12:12

александр евдокимов

россия

онкология

рак

здоровье

общество

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Нервный тик может быть признаком онкологического заболевания, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов.По его словам, одна из вероятных причин непроизвольного подергивания верхнего или нижнего века — проблемы центральной и периферической нервной системы.Он подчеркнул, что при таких состояниях нервный тик отличается длительностью.Евдокимов уточнил, что нередко подергивание глаза начинается из-за перенапряжения, стресса, переработки, увлечения гаджетами, а также из-за высокой нагрузки на шейный отдел позвоночника и затылочные группы мышц. В таких случаях он посоветовал обратиться к остеопату или массажисту.

https://ria.ru/20210602/rak-1735184099.html

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александр евдокимов, россия, онкология, рак, здоровье, общество