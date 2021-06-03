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https://ria.ru/20210603/genom-1735507236.html
В НМИЦ эндокринологии рассказали о технологии редактирования генома
В НМИЦ эндокринологии рассказали о технологии редактирования генома - РИА Новости, 03.06.2021
В НМИЦ эндокринологии рассказали о технологии редактирования генома
Разработка технологий редактирования генома находится в начальной стадии, их применение на человеке в обозримом будущем не предвидится, заявила РИА Новости на... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:23
2021-06-03T19:35
петербургский международный экономический форум
россия
мария воронцова
петербургский международный экономический форум (фонд)
геном
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Разработка технологий редактирования генома находится в начальной стадии, их применение на человеке в обозримом будущем не предвидится, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ-2021 ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России (НМИЦ Эндокринологии) Мария Воронцова.Она пояснила, что в РФ заболевание считается орфанным, если им болеют 10 и менее человек на 100 тысяч населения. Многие из орфанных заболеваний являются генетически наследуемыми, в ряде случаев есть возможность предотвратить развитие тяжёлых осложнений, отслеживать развитие болезни для своевременного лечения.Расширение программы неонатального скрининга - это положительная тенденция, отметила эксперт. Скрининг по 5 нозологиям, действовавший до этого, давал возможность, например, вовремя начать терапию, предотвратить летальный исход. Чем больше таких заболеваний определяется на раннем этапе, тем лучше для ребёнка и его родителей."Вопрос редактирования генома сейчас, конечно, очень остро стоит и очень широко обсуждается. Я бы хотела с самого начала сказать, что разработка этих технологий все-таки только в начальной стадии, и применении таких технологий у человека... Это все-таки не самое обозримое будущее", - сказала Воронцова.При этом, отметила эксперт, есть моногенные заболевания, при которых вероятность рождения больного ребёнка высока, но это только вероятность.История о том, чтобы "заказать" себе ребёнка, нуждается в отдельном разговоре, считает Воронцова, так как такие качества, например, интеллект, концентрация на учёбе, спортивные достижения - мультигенны, люди ещё далеки от понимания того, какие гены отвечают за уровень интеллекта."Это такая огромная матрица факторов, что вот так взять и по щелчку заказать себе ребёнка - в ближайший век мы вряд ли этого достигнем", - добавила Воронцова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210118/spbpu-1593246617.html
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россия, мария воронцова, петербургский международный экономический форум (фонд), геном, общество

В НМИЦ эндокринологии рассказали о технологии редактирования генома

19:23 03.06.2021 (обновлено: 19:35 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Сессии. День второй
ПМЭФ-2021. Сессии. День второй - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Разработка технологий редактирования генома находится в начальной стадии, их применение на человеке в обозримом будущем не предвидится, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ-2021 ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России (НМИЦ Эндокринологии) Мария Воронцова.
Она пояснила, что в РФ заболевание считается орфанным, если им болеют 10 и менее человек на 100 тысяч населения. Многие из орфанных заболеваний являются генетически наследуемыми, в ряде случаев есть возможность предотвратить развитие тяжёлых осложнений, отслеживать развитие болезни для своевременного лечения.
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Расширение программы неонатального скрининга - это положительная тенденция, отметила эксперт. Скрининг по 5 нозологиям, действовавший до этого, давал возможность, например, вовремя начать терапию, предотвратить летальный исход. Чем больше таких заболеваний определяется на раннем этапе, тем лучше для ребёнка и его родителей.
"Вопрос редактирования генома сейчас, конечно, очень остро стоит и очень широко обсуждается. Я бы хотела с самого начала сказать, что разработка этих технологий все-таки только в начальной стадии, и применении таких технологий у человека... Это все-таки не самое обозримое будущее", - сказала Воронцова.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Сессии. День второй
ПМЭФ-2021. Сессии. День второй - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ПМЭФ-2021. Сессии. День второй
При этом, отметила эксперт, есть моногенные заболевания, при которых вероятность рождения больного ребёнка высока, но это только вероятность.
История о том, чтобы "заказать" себе ребёнка, нуждается в отдельном разговоре, считает Воронцова, так как такие качества, например, интеллект, концентрация на учёбе, спортивные достижения - мультигенны, люди ещё далеки от понимания того, какие гены отвечают за уровень интеллекта.
"Это такая огромная матрица факторов, что вот так взять и по щелчку заказать себе ребёнка - в ближайший век мы вряд ли этого достигнем", - добавила Воронцова.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияМария ВоронцоваПетербургский международный экономический форум (фонд)геномОбщество
 
 
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