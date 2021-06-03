Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/gana-1735481908.html
В Гане девять человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты
В Гане девять человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты - РИА Новости, 03.06.2021
В Гане девять человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты
Тела девяти погибших были извлечены из-под завалов обрушившейся на севере Ганы в Верхней Восточной области шахты по добыче золота, сообщает местное издание Citi РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:34
2021-06-03T17:34
гана
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/137708/39/1377083959_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a459c94605f147407314364269fb4f5d.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тела девяти погибших были извлечены из-под завалов обрушившейся на севере Ганы в Верхней Восточной области шахты по добыче золота, сообщает местное издание Citi Newsroom.Отмечается, что сам обвал шахты произошел в понедельник 31 мая после сильного ливня, тела погибших были извлечены через несколько дней в результате работы команды спасателей."Спасательная операция началась два дня назад, но вчера, в среду, мы смогли извлечь девятерых шахтеров, которые оказались в ловушке после проливных дождей. После извлечения тел, полиция может подтвердить гибель", - заявил представитель местной полиции.Отмечается, что спасательная операция еще продолжается.
https://radiosputnik.ria.ru/20210603/buryatiya-1735377623.html
гана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/137708/39/1377083959_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e530ead45c2cd3adfeffa3fac928018f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гана, в мире

В Гане девять человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты

17:34 03.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПогрузо-доставочная машина на шахте "Северная" Березовского золотоносного рудника в Свердловской области
Погрузо-доставочная машина на шахте Северная Березовского золотоносного рудника в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тела девяти погибших были извлечены из-под завалов обрушившейся на севере Ганы в Верхней Восточной области шахты по добыче золота, сообщает местное издание Citi Newsroom.
Отмечается, что сам обвал шахты произошел в понедельник 31 мая после сильного ливня, тела погибших были извлечены через несколько дней в результате работы команды спасателей.
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
10:53В России
На золотодобывающей шахте в Бурятии произошел взрыв, есть жертвы
"Спасательная операция началась два дня назад, но вчера, в среду, мы смогли извлечь девятерых шахтеров, которые оказались в ловушке после проливных дождей. После извлечения тел, полиция может подтвердить гибель", - заявил представитель местной полиции.
Отмечается, что спасательная операция еще продолжается.
 
ГанаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния