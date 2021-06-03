https://ria.ru/20210603/gana-1735481908.html

В Гане девять человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты

В Гане девять человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты - РИА Новости, 03.06.2021

В Гане девять человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты

Тела девяти погибших были извлечены из-под завалов обрушившейся на севере Ганы в Верхней Восточной области шахты по добыче золота, сообщает местное издание Citi РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:34

2021-06-03T17:34

2021-06-03T17:34

гана

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тела девяти погибших были извлечены из-под завалов обрушившейся на севере Ганы в Верхней Восточной области шахты по добыче золота, сообщает местное издание Citi Newsroom.Отмечается, что сам обвал шахты произошел в понедельник 31 мая после сильного ливня, тела погибших были извлечены через несколько дней в результате работы команды спасателей."Спасательная операция началась два дня назад, но вчера, в среду, мы смогли извлечь девятерых шахтеров, которые оказались в ловушке после проливных дождей. После извлечения тел, полиция может подтвердить гибель", - заявил представитель местной полиции.Отмечается, что спасательная операция еще продолжается.

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/buryatiya-1735377623.html

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