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В Гане девять человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты
В Гане девять человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты - РИА Новости, 03.06.2021
В Гане девять человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты
Тела девяти погибших были извлечены из-под завалов обрушившейся на севере Ганы в Верхней Восточной области шахты по добыче золота, сообщает местное издание Citi РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:34
2021-06-03T17:34
2021-06-03T17:34
гана
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тела девяти погибших были извлечены из-под завалов обрушившейся на севере Ганы в Верхней Восточной области шахты по добыче золота, сообщает местное издание Citi Newsroom.Отмечается, что сам обвал шахты произошел в понедельник 31 мая после сильного ливня, тела погибших были извлечены через несколько дней в результате работы команды спасателей."Спасательная операция началась два дня назад, но вчера, в среду, мы смогли извлечь девятерых шахтеров, которые оказались в ловушке после проливных дождей. После извлечения тел, полиция может подтвердить гибель", - заявил представитель местной полиции.Отмечается, что спасательная операция еще продолжается.
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гана, в мире
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Тела девяти погибших были извлечены из-под завалов обрушившейся на севере Ганы
в Верхней Восточной области шахты по добыче золота, сообщает местное издание Citi Newsroom
.
Отмечается, что сам обвал шахты произошел в понедельник 31 мая после сильного ливня, тела погибших были извлечены через несколько дней в результате работы команды спасателей.
"Спасательная операция началась два дня назад, но вчера, в среду, мы смогли извлечь девятерых шахтеров, которые оказались в ловушке после проливных дождей. После извлечения тел, полиция может подтвердить гибель", - заявил представитель местной полиции.
Отмечается, что спасательная операция еще продолжается.