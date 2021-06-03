https://ria.ru/20210603/furgal-1735455353.html
Суд продлил арест Фургалу
Суд продлил арест Фургалу - РИА Новости, 03.06.2021
Суд продлил арест Фургалу
Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:47
2021-06-03T15:47
2021-06-03T15:47
уголовное дело сергея фургала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения до 7 июля", - сказала она.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/furgal-1734552411.html
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уголовное дело сергея фургала, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край, происшествия