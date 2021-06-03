https://ria.ru/20210603/evropa-1735397586.html

В США рассказали, как России "завладеть" Европой

В США рассказали, как России "завладеть" Европой - РИА Новости, 03.06.2021

В США рассказали, как России "завладеть" Европой

Фрагментация Европы поможет России "заморозить" НАТО и затруднит вмешательство США, считает американский политолог Джордж Фридман. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:15

2021-06-03T12:15

2021-06-03T13:19

россия

джордж фридман

нато

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Фрагментация Европы поможет России "заморозить" НАТО и затруднит вмешательство США, считает американский политолог Джордж Фридман.По его мнению, распад СССР стал настоящей катастрофой в геополитическом плане, так как после выхода Украины, Белоруссии и Молдавии граница России резко сместилась на восток. Спокойное существование в новых условиях было возможно до тех пор, пока европейцы и американцы не начали вмешиваться в дела этих государств, которые Москва воспринимает как буферную зону, пытаясь поддерживать там дружественные или хотя бы нейтральные власти.Переломным моментом, подчеркнул Фридман, стали события 2014 года на Украине. После этого не только США, но и Старый Свет "ополчился" на Россию.Если Европа проводит собственный внешнеполитический курс, но вместе с тем находится под влиянием НАТО, то Москва, очевидно, будет выступать не только против нее, но и против Вашингтона, заметил политолог.По его мнению, Запад вряд ли пересмотрит позицию, поэтому России выгодно заставить европейские страны разделиться в вопросе отношения к ней. "Впоследствии это приведет к раздроблению Североатлантического альянса, в котором большинство решений принимаются только на единогласной основе", — пишет Фридман.Кроме того, без сильной НАТО американцам придется согласовывать совместные шаги "от одной страны к другой", что лишит США безоговорочной поддержки всей Европы, пояснил он.Таким образом, фрагментация Европы позволит Кремлю упредить совместную американо-европейскую реакцию, например на гипотетические действия Киева в Донбассе. А созданные "трещины" дадут Москве возможность сделать отдельным европейским странам "привлекательные предложения", заключил политолог.

https://ria.ru/20210602/billions-1735098491.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/es-1735010100.html

россия

молдавия

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россия, джордж фридман, нато, молдавия, белоруссия, европа, ссср, сша, украина, политика