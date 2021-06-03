https://ria.ru/20210603/epidemiya-1735372276.html

Иммунолог заявил о завершении эпидемии COVID-19 в России

Иммунолог заявил о завершении эпидемии COVID-19 в России - РИА Новости, 03.06.2021

Иммунолог заявил о завершении эпидемии COVID-19 в России

В России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса летом или осенью текущего года, эпидемия уже на стадии завершения, считает доктор медицинских наук, РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:27

2021-06-03T10:27

2021-06-03T11:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса летом или осенью текущего года, эпидемия уже на стадии завершения, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов."Рисков какой-либо волны или всплеска на лето и на осень по текущему коронавирусу, я считаю, нет. Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков. Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов", - сказал Жемчугов РИА Новости.Негативная тенденция, по словам эксперта, угрожает только тем регионам, в которых осталось большое количество людей без антител - не переболевших и не вакцинированных."Стоит сейчас сделать такой скрининг на антитела по регионам, и туда, где мало людей с антителами, направить усилия по скорейшей вакцинации, чтобы не допустить там увеличения заболеваемости и летальности" - отметил Жемчугов.В масштабах всей страны, как заявил специалист, эпидемия "уже даже не на стадии стационарной фазы, а на завершении".

https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735345600.html

https://ria.ru/20210602/vaktsinatsiya-1735276712.html

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коронавирус в россии, россия