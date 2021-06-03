https://ria.ru/20210603/elektrosamokat-1735274723.html

"Скутергеддон" в России. Как избежать аварий с электросамокатами

“Скутергеддон” в России. Как избежать аварий с электросамокатами

"Скутергеддон" в России. Как избежать аварий с электросамокатами

В России набирает популярность прокат электросамокатов, но передвижение на них до сих пор вне правового поля. Вместе с тем в травмпункты все чаще попадают и... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T08:00

2021-06-03T08:00

2021-06-03T13:05

москва

россия

союз пешеходов

авто

максим ликсутов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. В России набирает популярность прокат электросамокатов, но передвижение на них до сих пор вне правового поля. Вместе с тем в травмпункты все чаще попадают и ездоки, и прохожие. Есть даже летальные случаи. Чиновники предлагают снижать допустимую скорость в пешеходных зонах и другие изменения в ПДД. РИА Новости разбиралось, поможет ли это."Чуть не убили"В конце мая Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело против Whoosh — одного из крупнейших в России сервисов по аренде электрических самокатов. В ведомстве решили, что услуги компании не отвечают требованиям безопасности пешеходов. Поводом послужил инцидент в центре города: группа самокатчиков сбила прохожих, среди которых был врач и писатель Валерий Айрапетян. Завязалась массовая драка. Айрапетян попал в больницу с тремя сломанными ребрами.За последние два месяца в России произошло несколько десятков подобных аварий. Например, недавно серьезно пострадал фотограф из Волгограда Геннадий Гуляев.В середине мая в Екатеринбурге двоих подростков на самокате сбил автомобиль. Их госпитализировали с травмами.Есть летальные случаи. Так, в Ростове-на-Дону женщина на электрическом самокате попала под мусоровоз и погибла.Закон не писанИз-за волны таких инцидентов чиновники заговорили о необходимости поправок в федеральное законодательство. Глава дептранса Москвы Максим Ликсутов предложил снизить максимальную скорость движения электросамокатов на тротуарах до пешеходной. Идею поддержали в Госдуме, но до корректив дело пока не дошло.Минтранс России еще в 2020-м хотел вписать в ПДД термин СИМ ("средства индивидуальной мобильности"). Речь шла и о гироскутерах, и моноколесах, а также скейтбордах и роликовых коньках. В ведомстве полагают, что надо запретить разгоняться быстрее 20 километров в час и ездить в нетрезвом виде. Передвигаться, по мнению чиновников, необходимо по велодорожкам, а если их нет, то по правому краю проезжей части или по обочине. Проект изменений пока не внесли в Госдуму.В пресс-службе Минтранса на вопросы РИА Новости о судьбе инициативы не ответили.Тем временем региональные власти уже сейчас сами регулируют безопасность на тротуарах. Например, в Петербурге чиновники предложили давать электросамокаты в аренду только по паспорту, чтобы не допускать несовершеннолетних. Правила в кикшеринговых сервисах и сейчас предполагают регистрацию с 18 лет, но по факту катаются все желающие.В Татарстане обсуждают частичный запрет электросамокатов вне специальных зон. Чиновники подняли вопрос после недавнего инцидента: 21-летняя девушка сбила ребенка и скрылась.В Анапе на электросамокатах и велосипедах уже нельзя ездить по городской набережной.Сбили скоростьОператоры кикшеринга, в свою очередь, тоже усилили превентивные меры. Так, в Whoosh замедлили скутеры в ряде зон в Петербурге, Казани и Москве: скорость снижается автоматически при въезде. Правда, пока не до пешеходной — с 25 до 15 километров в час. Конкуренты — Urent — еще раньше ввели такие же ограничения в местах с высоким пешеходным трафиком в Москве и Петербурге.Со временем таких участков может стать больше.У Urent, по словам пресс-секретаря компании Алены Сухаревской, "медленные" зоны появятся в большинстве городов присутствия.Представители сервисов говорят, что если ограничения по скорости распространить на все тротуары, то клиенты начнут отказываться от проката."Если говорить о транспортной модели использования — когда самокату нужно преодолеть три или пять километров до нужной точки в условиях пробок, — то это повлияет на частоту выбора. Скорее человек поедет на машине или купит собственный самокат, который системно не ограничен", — отмечают в Whoosh.Штраф — 500 евроЗа рубежом проблема трафика электроскутеров встала еще несколько лет назад. Например, открытие в 2018-м в Сан-Франциско сразу трех сервисов кикшеринга привело к резкому росту аварийности. Жители города назвали это "скутергеддоном". В качестве протеста самокаты ломали, поджигали и переезжали автомобилями. Власти на время объявили эти транспортные средства вне закона — пока не подготовили ограничения. В итоге запретили пользоваться ими лицам моложе 18, без водительских прав и без шлема. Выезжать на тротуары в городе тоже нельзя.В большинстве стран ЕС действуют жесткие регламенты для тех, кто управляет электроскутерами. Ограничение скорости — как правило, до 20 километров в час. Ночью или в условиях плохой видимости водители обязаны носить светоотражающую одежду. Ездить можно только по велодорожкам. Если их нет — по правому краю проезжей части. Нарушителей штрафуют. Так, в Германии за выезд на тротуар раскошеливаются на сумму от 15 до 30 евро. Вождение в нетрезвом виде — 500 евро и месячное лишение права управления автомобилем. Полоса без препятствий В России европейская схема организации движения возможна, но тогда электросамокаты станут исключительно развлечением: велодорожек мало даже в Москве, и доехать из точки А в точку Б, минуя тротуары, затруднительно.В других городах велоинфраструктура еще слабее. Так, в центре Казани всего одна велодорожка длиной 300 метров — вдоль парка "Черное озеро". Председатель общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов подчеркивает: выходом из ситуации может стать развитие инфраструктуры.В столичном дептрансе агентству сообщили, что такую работу уже ведут: в 2021-м в центре города велополосы проложат на 26 улицах. Кроме того, дорожки появятся в четырех спальных районах — Академическом, Марьино, Отрадном и Строгино.Второй путь — разрешить самокатам ездить по автомобильным дорогам по примеру велосипедов. Действующие ПДД в большинстве случаев предписывают им двигаться именно по обочине. Но тогда, как отмечают собеседники агентства, в опасности окажутся уже люди на самокатах. Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов уверен: ни в коем случае нельзя выводить прогулочные самокаты на проезжую часть. Впрочем, и в этом случае электросамокаты могут и не исчезнуть с тротуаров. Так, большинство велосипедистов в России ездят по пешеходным зонам без ограничений.Велоактивист Владимир Бармин отмечает, что ни разу не слышал о штрафе за движение по тротуарам."Даже наоборот: иногда сотрудники ГИБДД в Москве, не зная ПДД, пытаются перевести велосипедистов на тротуар и удивляются, что те, оказывается, должны ехать по проезжей части", — рассказывает он. Эксперты убеждены, что маломощным прокатным электроустройствам можно двигаться по тротуарам на скорости 15 километров в час.Дмитрий Шевелев тоже считает, что электросамокат на тротуаре не представляет серьезной опасности для пешеходов, если едет со скоростью 20 километров в час."Это скорость бегуна. Если водить с умом, вероятность травмы ничтожно мала", — рассуждает он. И добавляет, что самим пешеходам пора перестраиваться под новые реалии: не гулять по велодорожкам, смотреть по сторонам и отвлекаться от смартфонов. Большинство — заРезультаты опросов показывают: самокаты людям нравятся, но многие их опасаются. Например, мэрия Новосибирска выяснила — 55,4 процента жителей города одобряет появление кикшеринга. При этом больше половины респондентов тревожатся, что их собьют и что движение самокатов не регулируют ПДД.По данным МВД, в прошлом году с участием самокатов произошло 331 ДТП. Погибли шесть человек. Статистика не учитывает столкновения на тротуарах, поскольку в правилах дорожного движения электросамокаты и подобный транспорт не обозначены.Эксперты не исключают: несмотря на все меры, количество аварий в 2021-м может вырасти из-за популярности электрического транспорта. Сервисы проката запускают программы лояльности, чтобы привлечь клиентов. Число самокатов и спрос на них увеличиваются. Только в Москве около полумиллиона пользователей кикшеринга, которые совершают не меньше 1,3 миллиона поездок в месяц. Аудитория Whoosh в 2021-м составила более 3,5 миллиона в 17 городах России. У Urent — 40 тысяч самокатов в 40 с лишним городах. Аренду самокатов в этом году планируют запускать и другие компании, например Яндекс. Кроме того, россияне активно пользуются и собственными СИМ. Кто и как будет следить за их ездой и наказывать за нарушения — пока под вопросом.После публикации материала агентство получило ответ от Минтранса России. В ведомстве сообщили, что за прошедшие полгода в проект поправок были интегрированы предложения правительства Москвы и Общественной палаты. Теперь изменения должны согласовать в МВД России.

https://ria.ru/20210514/liksutov-1732248819.html

https://ria.ru/20210417/samokat-1728534441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, союз пешеходов, авто, максим ликсутов , госдума рф, общество