Китайская Sany стала крупнейшим в мире производителем экскаваторов
МОСКВА, 3 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская компания Sany Heavy Industry стала крупнейшим в мире производителем экскаваторов, обогнав в 2020 году по продажам американскую Caterpillar и японскую Kubota.
По данным консалтингового агентства Off-Highway Research, в 2020 году Sany продала 98 тысяч 705 экскаваторов. Caterpillar оказался на второй позиции с показателем 75 тысяч 772. Китайская компания впервые взяла лавры первенства на глобальном рынке экскаваторов, отмечают аналитики.
Сегодня Sany контролирует 15% глобального рынка экскаваторов. Рост продаж, в основном, обеспечивает не зарубежный, а бурно растущий китайский рынок, на который приходится 80% продаж компании. Впрочем, на зарубежные рынки тоже есть расчет: в ближайшие пять лет там планируется реализовать продукции на 10 миллиардов долларов.
Напомним, что Sany стала особенно узнаваема на американском рынке благодаря успешному маркетинговому ходу: на базе ее головного офиса в США велись съемки "Мстителей", знаменитой киноэпопеи Marvel. Известно, в частности, что машину времени из "Мстители: финал" построили в ангаре, где паркуются готовые трактора Sany. Сам головной офис стал главной базой Мстителей. После съемок зданию вернули его первоначальный вид, оставили лишь часть стены серого цвета, как в кино. Пока неизвестно, будут ли позже на место съемок пускать фанатов героев комиксов Marvel.
Головной офис Sany в США располагается в городе Пичтри в штате Джорджия. Здание насчитывает 5,5 тысячи квадратных метров офисных и 31,5 тысячи квадратных метров производственных площадей, на которых производится до 2000 единиц гусеничной техники в год. Производство стартовало в феврале 2012 года. Тогда Sany заявила о планах стать крупнейшим продавцом тракторов на североамериканском рынке, обогнав Caterpillar.