https://ria.ru/20210603/ekskavatory-1735375473.html

Китайская Sany стала крупнейшим в мире производителем экскаваторов

Китайская Sany стала крупнейшим в мире производителем экскаваторов - РИА Новости, 03.06.2021

Китайская Sany стала крупнейшим в мире производителем экскаваторов

Китайская компания Sany Heavy Industry стала крупнейшим в мире производителем экскаваторов, обогнав в 2020 году по продажам американскую Caterpillar и японскую... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:51

2021-06-03T10:51

2021-06-03T10:51

россия-китай: главное

китай

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735376528_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_9d1376e33ce0ef73e1bf09e169cf81c6.jpg

МОСКВА, 3 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская компания Sany Heavy Industry стала крупнейшим в мире производителем экскаваторов, обогнав в 2020 году по продажам американскую Caterpillar и японскую Kubota.По данным консалтингового агентства Off-Highway Research, в 2020 году Sany продала 98 тысяч 705 экскаваторов. Caterpillar оказался на второй позиции с показателем 75 тысяч 772. Китайская компания впервые взяла лавры первенства на глобальном рынке экскаваторов, отмечают аналитики.Сегодня Sany контролирует 15% глобального рынка экскаваторов. Рост продаж, в основном, обеспечивает не зарубежный, а бурно растущий китайский рынок, на который приходится 80% продаж компании. Впрочем, на зарубежные рынки тоже есть расчет: в ближайшие пять лет там планируется реализовать продукции на 10 миллиардов долларов.Напомним, что Sany стала особенно узнаваема на американском рынке благодаря успешному маркетинговому ходу: на базе ее головного офиса в США велись съемки "Мстителей", знаменитой киноэпопеи Marvel. Известно, в частности, что машину времени из "Мстители: финал" построили в ангаре, где паркуются готовые трактора Sany. Сам головной офис стал главной базой Мстителей. После съемок зданию вернули его первоначальный вид, оставили лишь часть стены серого цвета, как в кино. Пока неизвестно, будут ли позже на место съемок пускать фанатов героев комиксов Marvel.Головной офис Sany в США располагается в городе Пичтри в штате Джорджия. Здание насчитывает 5,5 тысячи квадратных метров офисных и 31,5 тысячи квадратных метров производственных площадей, на которых производится до 2000 единиц гусеничной техники в год. Производство стартовало в феврале 2012 года. Тогда Sany заявила о планах стать крупнейшим продавцом тракторов на североамериканском рынке, обогнав Caterpillar.

https://ria.ru/20210601/kitay-1735058357.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, сша