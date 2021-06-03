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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210603/ekopark-1735523751.html
В Ярославской области откроют экопарк
В Ярославской области откроют экопарк - РИА Новости, 03.06.2021
В Ярославской области откроют экопарк
Частный инвестор намерен вложить 1,3 миллиарда рублей в создание крупного экопарка с гостиницей, ресторанами, спа-зоной с бассейном и музеями в Ярославской... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T22:20
2021-06-03T22:20
ярославская область
россия
дмитрий миронов
петербургский международный экономический форум (фонд)
туношна
некрасовский район
ярославская область
ярославль
экономика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Частный инвестор намерен вложить 1,3 миллиарда рублей в создание крупного экопарка с гостиницей, ресторанами, спа-зоной с бассейном и музеями в Ярославской области, сообщает правительство региона."Современный экопарк будет создан в Некрасовском районе. Соглашение об этом 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и индивидуальный предприниматель Алексей Аваков", - говорится в сообщении.Экопарк обустроят в 39 километрах от Ярославля. В его состав войдут гостиница и домики в стиле бунгало, предполагаются шесть зон размещения разных категорий со всеми удобствами. К услугам отдыхающих будут семь ресторанов, зал для проведения мероприятий, спа-зона с бассейном, банный комплекс, три музея, детские, спортивные площадки, прокат.На территории заложат яблоневый сад, сделают декоративные водоемы, в собственном фермерском хозяйстве планируют выращивать овощи."Регион получит новый объект туристической инфраструктуры с минимальным воздействием на окружающую среду. Проектом предусмотрено комплексное развитие территории площадью более 160 гектаров. Инвестор планирует вложить в создание экопарка 1,3 миллиарда рублей, будет организовано не менее 200 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба губернатора Дмитрия Миронова.Бизнесмен, в свою очередь, отметил, что выбор участка для развития инвестиционного проекта и размещения парк-отеля не случаен. "Наряду с природной красотой самого места очень важна его транспортная доступность. Близость к аэропорту Туношна и федеральной трассе, высокое качество работы местной администрации и региональных институтов поддержки - в числе причин, по которым мы сделали выбор в пользу Ярославской области", - подчеркнул Аваков.Отмечается, что завершить реализацию инвестпроекта планируют до конца 2023 года.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20201224/soglashenie-1590790420.html
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россия, дмитрий миронов, петербургский международный экономический форум (фонд), туношна , некрасовский район, ярославская область, ярославль, экономика

В Ярославской области откроют экопарк

22:20 03.06.2021
 
© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкВид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря
Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Виктор Чернов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Частный инвестор намерен вложить 1,3 миллиарда рублей в создание крупного экопарка с гостиницей, ресторанами, спа-зоной с бассейном и музеями в Ярославской области, сообщает правительство региона.
"Современный экопарк будет создан в Некрасовском районе. Соглашение об этом 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и индивидуальный предприниматель Алексей Аваков", - говорится в сообщении.
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Экопарк обустроят в 39 километрах от Ярославля. В его состав войдут гостиница и домики в стиле бунгало, предполагаются шесть зон размещения разных категорий со всеми удобствами. К услугам отдыхающих будут семь ресторанов, зал для проведения мероприятий, спа-зона с бассейном, банный комплекс, три музея, детские, спортивные площадки, прокат.
На территории заложат яблоневый сад, сделают декоративные водоемы, в собственном фермерском хозяйстве планируют выращивать овощи.
"Регион получит новый объект туристической инфраструктуры с минимальным воздействием на окружающую среду. Проектом предусмотрено комплексное развитие территории площадью более 160 гектаров. Инвестор планирует вложить в создание экопарка 1,3 миллиарда рублей, будет организовано не менее 200 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба губернатора Дмитрия Миронова.
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Бизнесмен, в свою очередь, отметил, что выбор участка для развития инвестиционного проекта и размещения парк-отеля не случаен. "Наряду с природной красотой самого места очень важна его транспортная доступность. Близость к аэропорту Туношна и федеральной трассе, высокое качество работы местной администрации и региональных институтов поддержки - в числе причин, по которым мы сделали выбор в пользу Ярославской области", - подчеркнул Аваков.
Отмечается, что завершить реализацию инвестпроекта планируют до конца 2023 года.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Ярославская областьРоссияДмитрий МироновПетербургский международный экономический форум (фонд)ТуношнаНекрасовский районЯрославская областьЯрославльЭкономика
 
 
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