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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735438243.html
Путин заявил о выходе экономики из сложной ситуации после пандемии
Путин заявил о выходе экономики из сложной ситуации после пандемии - РИА Новости, 03.06.2021
Путин заявил о выходе экономики из сложной ситуации после пандемии
Российская экономика выходит из сложной ситуации после пандемии, стране удается преодолевать сложности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:36
2021-06-03T14:57
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российская экономика выходит из сложной ситуации после пандемии, стране удается преодолевать сложности, заявил президент РФ Владимир Путин."Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому результаты работы российской экономики в целом. Я еще скажу об этом завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто либо, вы чувствуете это все в ходе практической работы в ежедневном режиме", - сказал он на церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ.России удается, в том числе благодаря бизнесу, преодолевать все сложности, которые принес предыдущий год, добавил Владимир Путин.В четверг по видеосвязи он принял участие в церемонии подписания инвестиционных соглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года", - сказал президент РФ, обращаясь к участникам церемонии.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), россия, владимир путин, экономика

Путин заявил о выходе экономики из сложной ситуации после пандемии

14:36 03.06.2021 (обновлено: 14:57 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российская экономика выходит из сложной ситуации после пандемии, стране удается преодолевать сложности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому результаты работы российской экономики в целом. Я еще скажу об этом завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто либо, вы чувствуете это все в ходе практической работы в ежедневном режиме", - сказал он на церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ.

"России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года. И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", - подчеркнул президент.

России удается, в том числе благодаря бизнесу, преодолевать все сложности, которые принес предыдущий год, добавил Владимир Путин.
В четверг по видеосвязи он принял участие в церемонии подписания инвестиционных соглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
11:40Петербургский международный экономический форум
Силуанов заявил об опасности перегрева российской экономики
"Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года", - сказал президент РФ, обращаясь к участникам церемонии.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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