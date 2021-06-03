https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735438243.html

Путин заявил о выходе экономики из сложной ситуации после пандемии

Путин заявил о выходе экономики из сложной ситуации после пандемии - РИА Новости, 03.06.2021

Путин заявил о выходе экономики из сложной ситуации после пандемии

Российская экономика выходит из сложной ситуации после пандемии, стране удается преодолевать сложности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:36

2021-06-03T14:36

2021-06-03T14:57

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российская экономика выходит из сложной ситуации после пандемии, стране удается преодолевать сложности, заявил президент РФ Владимир Путин."Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому результаты работы российской экономики в целом. Я еще скажу об этом завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто либо, вы чувствуете это все в ходе практической работы в ежедневном режиме", - сказал он на церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ.России удается, в том числе благодаря бизнесу, преодолевать все сложности, которые принес предыдущий год, добавил Владимир Путин.В четверг по видеосвязи он принял участие в церемонии подписания инвестиционных соглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года", - сказал президент РФ, обращаясь к участникам церемонии.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/peregrev-1735388844.html

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петербургский международный экономический форум (фонд), россия, владимир путин, экономика