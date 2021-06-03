https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735377813.html

ВТБ Private Banking: креативные индустрии могут стать основой экономики

ВТБ Private Banking: креативные индустрии могут стать основой экономики - РИА Новости, 03.06.2021

ВТБ Private Banking: креативные индустрии могут стать основой экономики

Креативные индустрии могут стать одним из ключевых направлений российской экономики в ближайшие несколько лет, говорится в пресс-релизе Банка ВТБ со ссылкой на... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:55

2021-06-03T10:55

2021-06-03T10:55

петербургский международный экономический форум (фонд)

втб

пмэф

технологии

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589312582_0:20:1000:583_1920x0_80_0_0_6b9081b811223af7f56c846d5dafe729.jpg

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Креативные индустрии могут стать одним из ключевых направлений российской экономики в ближайшие несколько лет, говорится в пресс-релизе Банка ВТБ со ссылкой на заявление главы ВТБ Private Banking Дмитрия Брейтенбихера на Форуме креативного бизнеса в рамках ПМЭФ-2021.По словам топ-менеджера ВТБ, развитие этой индустрии открывает большие возможности для диверсификации бизнеса в нашей стране и новых направлений промышленности. Кроме того, по мнению Брейтенбихера, творческие индустрии становятся переходным механизмом, который обеспечивает структурную деформацию мировых экономик.Производство современного творческого продукта в настоящее время требует партнёрства, поддерживает дебютантов в творчестве и бизнесе, развивает коллаборации, помогает открывать новые рынки."Мы видим, что частные инвесторы начинают все больше внимания уделять инвестициям в креативную индустрию. Среди клиентов ВТБ Private Banking растет интерес к вложению средств в дизайнерские, культурные и цифровые проекты. Для развития экономики важна поддержка российских талантов и помощь в их развитии и совершенствовании. С учетом творческого потенциала, который есть в нашей стране, в ближайшее время возможно не только нарастить экспорт нашей креативной продукции, но и регулярно запускать новые мировые бренды. При определенной поддержке они могут успешно развиваться и вносить больший, чем сейчас, вклад в ВВП", - подчеркнул Брейтенбихер.ВТБ является одним из лидеров рынка по обслуживанию состоятельных клиентов и демонстрирует высокие темпы роста. Количество клиентов ВТБ в данном сегменте насчитывает более 26 тысяч. Портфель ВТБ Private Banking за четыре последних года вырос более чем в два раза и сегодня превышает 2,8 триллиона рублей. Инвестиционный портфель VIP-клиентов Банка за то же время увеличился более чем в 6 раз и сегодня превышает 1,3 триллиона рублей. В 2020 году ВТБ Private Banking стал лучшим банком для крупного частного капитала по версии Forbes.

https://ria.ru/20210220/investportfel-1598311835.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), втб, пмэф, технологии, новости компаний - экономика