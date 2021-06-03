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ВТБ Private Banking: креативные индустрии могут стать основой экономики
ВТБ Private Banking: креативные индустрии могут стать основой экономики - РИА Новости, 03.06.2021
ВТБ Private Banking: креативные индустрии могут стать основой экономики
Креативные индустрии могут стать одним из ключевых направлений российской экономики в ближайшие несколько лет, говорится в пресс-релизе Банка ВТБ со ссылкой на... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:55
2021-06-03T10:55
2021-06-03T10:55
петербургский международный экономический форум (фонд)
втб
пмэф
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Креативные индустрии могут стать одним из ключевых направлений российской экономики в ближайшие несколько лет, говорится в пресс-релизе Банка ВТБ со ссылкой на заявление главы ВТБ Private Banking Дмитрия Брейтенбихера на Форуме креативного бизнеса в рамках ПМЭФ-2021.По словам топ-менеджера ВТБ, развитие этой индустрии открывает большие возможности для диверсификации бизнеса в нашей стране и новых направлений промышленности. Кроме того, по мнению Брейтенбихера, творческие индустрии становятся переходным механизмом, который обеспечивает структурную деформацию мировых экономик.Производство современного творческого продукта в настоящее время требует партнёрства, поддерживает дебютантов в творчестве и бизнесе, развивает коллаборации, помогает открывать новые рынки."Мы видим, что частные инвесторы начинают все больше внимания уделять инвестициям в креативную индустрию. Среди клиентов ВТБ Private Banking растет интерес к вложению средств в дизайнерские, культурные и цифровые проекты. Для развития экономики важна поддержка российских талантов и помощь в их развитии и совершенствовании. С учетом творческого потенциала, который есть в нашей стране, в ближайшее время возможно не только нарастить экспорт нашей креативной продукции, но и регулярно запускать новые мировые бренды. При определенной поддержке они могут успешно развиваться и вносить больший, чем сейчас, вклад в ВВП", - подчеркнул Брейтенбихер.ВТБ является одним из лидеров рынка по обслуживанию состоятельных клиентов и демонстрирует высокие темпы роста. Количество клиентов ВТБ в данном сегменте насчитывает более 26 тысяч. Портфель ВТБ Private Banking за четыре последних года вырос более чем в два раза и сегодня превышает 2,8 триллиона рублей. Инвестиционный портфель VIP-клиентов Банка за то же время увеличился более чем в 6 раз и сегодня превышает 1,3 триллиона рублей. В 2020 году ВТБ Private Banking стал лучшим банком для крупного частного капитала по версии Forbes.
https://ria.ru/20210220/investportfel-1598311835.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), втб, пмэф, технологии, новости компаний - экономика
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости.
Креативные индустрии могут стать одним из ключевых направлений российской экономики в ближайшие несколько лет, говорится в пресс-релизе Банка ВТБ со ссылкой на заявление главы ВТБ
Private Banking Дмитрия Брейтенбихера на Форуме креативного бизнеса в рамках ПМЭФ
-2021.
По словам топ-менеджера ВТБ, развитие этой индустрии открывает большие возможности для диверсификации бизнеса в нашей стране и новых направлений промышленности. Кроме того, по мнению Брейтенбихера, творческие индустрии становятся переходным механизмом, который обеспечивает структурную деформацию мировых экономик.
Производство современного творческого продукта в настоящее время требует партнёрства, поддерживает дебютантов в творчестве и бизнесе, развивает коллаборации, помогает открывать новые рынки.
"Мы видим, что частные инвесторы начинают все больше внимания уделять инвестициям в креативную индустрию. Среди клиентов ВТБ Private Banking растет интерес к вложению средств в дизайнерские, культурные и цифровые проекты. Для развития экономики важна поддержка российских талантов и помощь в их развитии и совершенствовании. С учетом творческого потенциала, который есть в нашей стране, в ближайшее время возможно не только нарастить экспорт нашей креативной продукции, но и регулярно запускать новые мировые бренды. При определенной поддержке они могут успешно развиваться и вносить больший, чем сейчас, вклад в ВВП", - подчеркнул Брейтенбихер.
ВТБ является одним из лидеров рынка по обслуживанию состоятельных клиентов и демонстрирует высокие темпы роста. Количество клиентов ВТБ в данном сегменте насчитывает более 26 тысяч. Портфель ВТБ Private Banking за четыре последних года вырос более чем в два раза и сегодня превышает 2,8 триллиона рублей. Инвестиционный портфель VIP-клиентов Банка за то же время увеличился более чем в 6 раз и сегодня превышает 1,3 триллиона рублей. В 2020 году ВТБ Private Banking стал лучшим банком для крупного частного капитала по версии Forbes
.