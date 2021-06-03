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https://ria.ru/20210603/ekologi-1735529282.html
В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2" - РИА Новости, 03.06.2021
В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
Немецкие экологи используют "хайповую" тему с критикой российско-европейского проекта "Северный поток 2", чтобы поднять свои рейтинги, высказываемые ими... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T23:39
2021-06-03T23:39
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
госдума рф
евросоюз
германия
европа
сша
в мире
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Немецкие экологи используют "хайповую" тему с критикой российско-европейского проекта "Северный поток 2", чтобы поднять свои рейтинги, высказываемые ими обвинения в адрес России не имеют под собой оснований, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов (ЛДПР).Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe ранее заявили, что подали заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2" в связи с защитой климата. Согласно требованиям DUH, строительство должно быть остановлено на некоторое время для проверки на соответствие проекта "климатическим целям". В пресс-службе BSH РИА Новости заявили, что этот запрос не приведет к автоматической остановке строительных работ на "Северном потоке 2".По его словам, в ситуации, когда Германия подтвердила, что этому проекту быть, "ряд американских эмиссаров уже прибыли в Европу и ведут неформальные переговоры о том, чтобы склонить европарламентариев на свою сторону".Замглавы думского комитета обратил внимание на то, что даже Дания после многих разбирательств дала "зеленый свет" прокладке газопровода по своему континентальному шельфу."Я с коллегами как раз летал на северный форум, мы встречались и с экологами, и с парламентариями из Дании, и тогда было, скажем так, 50 на 50 (какой исход переговоров - ред.), - тогда как раз датские территориальные воды и являлись такой лакмусовой бумажкой, как отреагируют европейские законодатели… Тогда все документы буквально через лупу были просмотрены европейцами, и уж если бы там были какие-то нарушения или возможные отклонения, то мы бы точно не получили согласия датского парламента и Дании на продолжение работ", - сказал Черкасов.Поэтому, добавил он, в ситуации с заявлениями немецких экологов речь просто идет о "хайпе", о "привлечении внимания" и "зарабатывании очков". "А возможно, и каких-то финансовых средств для своих партий от тех американских эмиссаров, которые сегодня передвигаются по Европе", - заключил собеседник агентства.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода " Северный поток 2" будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против российских организаций и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ преимущественно выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735327212.html
https://ria.ru/20210603/potok-1735459911.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, госдума рф, евросоюз, германия, европа, сша, в мире

В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"

23:39 03.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Немецкие экологи используют "хайповую" тему с критикой российско-европейского проекта "Северный поток 2", чтобы поднять свои рейтинги, высказываемые ими обвинения в адрес России не имеют под собой оснований, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов (ЛДПР).
Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe ранее заявили, что подали заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2" в связи с защитой климата. Согласно требованиям DUH, строительство должно быть остановлено на некоторое время для проверки на соответствие проекта "климатическим целям". В пресс-службе BSH РИА Новости заявили, что этот запрос не приведет к автоматической остановке строительных работ на "Северном потоке 2".
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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"Сейчас целый ряд европейских "зеленых" партий провалились на выборах, и им явно в риторике не хватает этой актуальной повестки, ну и, соответственно, привлечения внимания средств массовой информации. А здесь есть "хайповая" тема, есть определенное давление, которое оказывается на наш совместный с Европой проект", - сказал Черкасов.

По его словам, в ситуации, когда Германия подтвердила, что этому проекту быть, "ряд американских эмиссаров уже прибыли в Европу и ведут неформальные переговоры о том, чтобы склонить европарламентариев на свою сторону".
Замглавы думского комитета обратил внимание на то, что даже Дания после многих разбирательств дала "зеленый свет" прокладке газопровода по своему континентальному шельфу.
"Я с коллегами как раз летал на северный форум, мы встречались и с экологами, и с парламентариями из Дании, и тогда было, скажем так, 50 на 50 (какой исход переговоров - ред.), - тогда как раз датские территориальные воды и являлись такой лакмусовой бумажкой, как отреагируют европейские законодатели… Тогда все документы буквально через лупу были просмотрены европейцами, и уж если бы там были какие-то нарушения или возможные отклонения, то мы бы точно не получили согласия датского парламента и Дании на продолжение работ", - сказал Черкасов.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Посол в ФРГ: Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку — 2"
Поэтому, добавил он, в ситуации с заявлениями немецких экологов речь просто идет о "хайпе", о "привлечении внимания" и "зарабатывании очков". "А возможно, и каких-то финансовых средств для своих партий от тех американских эмиссаров, которые сегодня передвигаются по Европе", - заключил собеседник агентства.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода " Северный поток 2" будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против российских организаций и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ преимущественно выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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