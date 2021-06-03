Экспортеры-клиенты "Сбера" получат доступ к продуктам Росэксимбанка
16:10 03.06.2021 (обновлено: 16:13 03.06.2021)
© Фото : пресс-служба группы РЭЦПредседатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов (справа) и заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов (слева)
© Фото : пресс-служба группы РЭЦ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Экспортеры получат бесшовный доступ к финансовым продуктам Росэксимбанка, входящего в группу РЭЦ, без смены банка, пилотным банком при внедрении продукта станет "Сбер", сообщили в РЭЦ.
"Росэксимбанк и "Сбер" создают новый цифровой продукт для экспортеров, благодаря которому они смогут использовать специальные программы финансирования без смены обслуживающего банка", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба группы РЭЦПредседатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов (справа) и заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов (слева)
© Фото : пресс-служба группы РЭЦ
Председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов (справа) и заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов (слева)
Соответствующее соглашение на ПМЭФ подписали председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов, генеральный директор АО "Архангельский ЦБК" Дмитрий Зылев и заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов.
"Данное решение построено на цифровой платформе, благодаря которой будет минимизирован объем запрашиваемой документации, а ее предоставление будет переведено в электронную форму. При этом все необходимые требования регулятора будут полностью соблюдены", - пояснил Талыбов.
Росэксимбанк – государственный российский экспортно-импортный банк специализирующийся на торговом финансировании. Для банка-партнера преимуществом станет расширение продуктового ряда за счет продуктов Росэксимбанка. Это позволит кредитным организациям предоставить своим клиентам новый полностью цифровой сервис, а также существенно расширить клиентскую базу за счет предоставления новых возможностей финансирования торговых сделок.