https://ria.ru/20210603/dostup-1735457534.html

Экспортеры-клиенты "Сбера" получат доступ к продуктам Росэксимбанка

Экспортеры-клиенты "Сбера" получат доступ к продуктам Росэксимбанка - РИА Новости, 03.06.2021

Экспортеры-клиенты "Сбера" получат доступ к продуктам Росэксимбанка

Экспортеры получат бесшовный доступ к финансовым продуктам Росэксимбанка, входящего в группу РЭЦ, без смены банка, пилотным банком при внедрении продукта станет РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:10

2021-06-03T16:10

2021-06-03T16:13

сбер

российский экспортный центр (рэц)

росэксимбанк

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735460469_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_fe301e1fa2bb95a23e44fe51e80199d5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Экспортеры получат бесшовный доступ к финансовым продуктам Росэксимбанка, входящего в группу РЭЦ, без смены банка, пилотным банком при внедрении продукта станет "Сбер", сообщили в РЭЦ."Росэксимбанк и "Сбер" создают новый цифровой продукт для экспортеров, благодаря которому они смогут использовать специальные программы финансирования без смены обслуживающего банка", - говорится в сообщении.Соответствующее соглашение на ПМЭФ подписали председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов, генеральный директор АО "Архангельский ЦБК" Дмитрий Зылев и заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов.Росэксимбанк – государственный российский экспортно-импортный банк специализирующийся на торговом финансировании. Для банка-партнера преимуществом станет расширение продуктового ряда за счет продуктов Росэксимбанка. Это позволит кредитным организациям предоставить своим клиентам новый полностью цифровой сервис, а также существенно расширить клиентскую базу за счет предоставления новых возможностей финансирования торговых сделок.

https://ria.ru/20210602/nikishina-1735299760.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф