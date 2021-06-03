Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/dostup-1735457534.html
Экспортеры-клиенты "Сбера" получат доступ к продуктам Росэксимбанка
Экспортеры-клиенты "Сбера" получат доступ к продуктам Росэксимбанка - РИА Новости, 03.06.2021
Экспортеры-клиенты "Сбера" получат доступ к продуктам Росэксимбанка
Экспортеры получат бесшовный доступ к финансовым продуктам Росэксимбанка, входящего в группу РЭЦ, без смены банка, пилотным банком при внедрении продукта станет РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:10
2021-06-03T16:13
сбер
российский экспортный центр (рэц)
росэксимбанк
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735460469_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_fe301e1fa2bb95a23e44fe51e80199d5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Экспортеры получат бесшовный доступ к финансовым продуктам Росэксимбанка, входящего в группу РЭЦ, без смены банка, пилотным банком при внедрении продукта станет "Сбер", сообщили в РЭЦ."Росэксимбанк и "Сбер" создают новый цифровой продукт для экспортеров, благодаря которому они смогут использовать специальные программы финансирования без смены обслуживающего банка", - говорится в сообщении.Соответствующее соглашение на ПМЭФ подписали председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов, генеральный директор АО "Архангельский ЦБК" Дмитрий Зылев и заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов.Росэксимбанк – государственный российский экспортно-импортный банк специализирующийся на торговом финансировании. Для банка-партнера преимуществом станет расширение продуктового ряда за счет продуктов Росэксимбанка. Это позволит кредитным организациям предоставить своим клиентам новый полностью цифровой сервис, а также существенно расширить клиентскую базу за счет предоставления новых возможностей финансирования торговых сделок.
https://ria.ru/20210602/nikishina-1735299760.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735460469_261:0:2928:2000_1920x0_80_0_0_31f22aef43151a7e925183afcdee4594.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбер, российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф

Экспортеры-клиенты "Сбера" получат доступ к продуктам Росэксимбанка

16:10 03.06.2021 (обновлено: 16:13 03.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба группы РЭЦПредседатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов (справа) и заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов (слева)
Председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов (справа) и заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов (слева) - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : пресс-служба группы РЭЦ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Экспортеры получат бесшовный доступ к финансовым продуктам Росэксимбанка, входящего в группу РЭЦ, без смены банка, пилотным банком при внедрении продукта станет "Сбер", сообщили в РЭЦ.
"Росэксимбанк и "Сбер" создают новый цифровой продукт для экспортеров, благодаря которому они смогут использовать специальные программы финансирования без смены обслуживающего банка", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба группы РЭЦПредседатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов (справа) и заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов (слева)
Председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов (справа) и заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов (слева) - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : пресс-служба группы РЭЦ
Председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов (справа) и заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов (слева)
Соответствующее соглашение на ПМЭФ подписали председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов, генеральный директор АО "Архангельский ЦБК" Дмитрий Зылев и заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов.
"Данное решение построено на цифровой платформе, благодаря которой будет минимизирован объем запрашиваемой документации, а ее предоставление будет переведено в электронную форму. При этом все необходимые требования регулятора будут полностью соблюдены", - пояснил Талыбов.
Росэксимбанк – государственный российский экспортно-импортный банк специализирующийся на торговом финансировании. Для банка-партнера преимуществом станет расширение продуктового ряда за счет продуктов Росэксимбанка. Это позволит кредитным организациям предоставить своим клиентам новый полностью цифровой сервис, а также существенно расширить клиентскую базу за счет предоставления новых возможностей финансирования торговых сделок.
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 17:13Петербургский международный экономический форум
Глава РЭЦ попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
 
СберРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РосэксимбанкПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
22:45Чили планирует приобрести вакцину "Спутник V"
Лента новостейМолния