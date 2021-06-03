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В ЛНР ответили на предложение Польши о переносе переговоров по Донбассу
В ЛНР ответили на предложение Польши о переносе переговоров по Донбассу - РИА Новости, 03.06.2021
В ЛНР ответили на предложение Польши о переносе переговоров по Донбассу
Оснований рассматривать предложения Польши о переносе туда минской переговорной площадки по решению конфликта в Донбассе нет, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T22:34
2021-06-03T22:34
алексей резников
родион мирошник
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
белоруссия
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Оснований рассматривать предложения Польши о переносе туда минской переговорной площадки по решению конфликта в Донбассе нет, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.Ранее Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том числе в Польшу. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск. Посол Польши на Украине Бартош Цихоцки заявил, что Польша готова стать площадкой для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, Запад и РФ могут договорится об отмене визовых санкций для этого.Он подчеркнул, что Минск более шести лет "верой и правдой служит местом встречи" контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе."Попытки увести переговоры из Минска предпринимает только Украина, которая сегодня больше других старается критиковать Белоруссию и ее руководство. Ни у кого другого из участников переговоров претензий к Минску как месту проведения переговоров не возникает", - пояснил представитель ЛНР.Он уточнил, что процедура как согласования, так и отказа от места проведения переговоров в контактной группе принимается консенсусом, и на сегодня такого консенсусного решения отказаться от Минска в контактной группе не принималось."Заявления Киева по отказу от Минска, во-первых, не носят официального характера, а во-вторых, демонстрируют лишь желание затянуть процесс и отвлечь от конструктивного диалога", - дополнил представитель ЛНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210603/kravchuk-1735518464.html
https://ria.ru/20210602/donbass-1735336462.html
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минск
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алексей резников, родион мирошник, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, белоруссия, оон, в мире

В ЛНР ответили на предложение Польши о переносе переговоров по Донбассу

22:34 03.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в населенном пункте "Золотое" Луганской Народной Республики
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© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Оснований рассматривать предложения Польши о переносе туда минской переговорной площадки по решению конфликта в Донбассе нет, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Ранее Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том числе в Польшу. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск. Посол Польши на Украине Бартош Цихоцки заявил, что Польша готова стать площадкой для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, Запад и РФ могут договорится об отмене визовых санкций для этого.

"Сегодня нет оснований рассматривать предложения Польши для переноса площадки переговоров минского формата. Заявление польского посла только создаёт информационный шум вокруг попыток Киева перенести очную переговорную площадку куда-то в другое место из Минска", - заявил Мирошник РИА Новости.

Он подчеркнул, что Минск более шести лет "верой и правдой служит местом встречи" контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
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"Попытки увести переговоры из Минска предпринимает только Украина, которая сегодня больше других старается критиковать Белоруссию и ее руководство. Ни у кого другого из участников переговоров претензий к Минску как месту проведения переговоров не возникает", - пояснил представитель ЛНР.
Он уточнил, что процедура как согласования, так и отказа от места проведения переговоров в контактной группе принимается консенсусом, и на сегодня такого консенсусного решения отказаться от Минска в контактной группе не принималось.
"Заявления Киева по отказу от Минска, во-первых, не носят официального характера, а во-вторых, демонстрируют лишь желание затянуть процесс и отвлечь от конструктивного диалога", - дополнил представитель ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Алексей РезниковРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскБелоруссияООНВ мире
 
 
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