https://ria.ru/20210603/donbass-1735525175.html

В ЛНР ответили на предложение Польши о переносе переговоров по Донбассу

В ЛНР ответили на предложение Польши о переносе переговоров по Донбассу - РИА Новости, 03.06.2021

В ЛНР ответили на предложение Польши о переносе переговоров по Донбассу

Оснований рассматривать предложения Польши о переносе туда минской переговорной площадки по решению конфликта в Донбассе нет, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T22:34

2021-06-03T22:34

2021-06-03T22:34

алексей резников

родион мирошник

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

белоруссия

оон

в мире

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Оснований рассматривать предложения Польши о переносе туда минской переговорной площадки по решению конфликта в Донбассе нет, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.Ранее Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том числе в Польшу. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск. Посол Польши на Украине Бартош Цихоцки заявил, что Польша готова стать площадкой для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, Запад и РФ могут договорится об отмене визовых санкций для этого.Он подчеркнул, что Минск более шести лет "верой и правдой служит местом встречи" контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе."Попытки увести переговоры из Минска предпринимает только Украина, которая сегодня больше других старается критиковать Белоруссию и ее руководство. Ни у кого другого из участников переговоров претензий к Минску как месту проведения переговоров не возникает", - пояснил представитель ЛНР.Он уточнил, что процедура как согласования, так и отказа от места проведения переговоров в контактной группе принимается консенсусом, и на сегодня такого консенсусного решения отказаться от Минска в контактной группе не принималось."Заявления Киева по отказу от Минска, во-первых, не носят официального характера, а во-вторых, демонстрируют лишь желание затянуть процесс и отвлечь от конструктивного диалога", - дополнил представитель ЛНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210603/kravchuk-1735518464.html

https://ria.ru/20210602/donbass-1735336462.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

белоруссия

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