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https://ria.ru/20210603/donbass-1735520107.html
Протасевич рассказал о пребывании в Донбассе
Протасевич рассказал о пребывании в Донбассе - РИА Новости, 03.06.2021
Протасевич рассказал о пребывании в Донбассе
Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что во время... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T21:37
2021-06-03T22:38
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
луганская народная республика
белоруссия
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что во время нахождения в Донбассе в 2014 году непосредственно в зоне боевых действий не находился."Я впервые туда поехал в 2014 году, в Украину, зону АТО, пробыл всего полтора месяца", - сказал Протасевич. Он утвердительно ответил на вопрос, был ли он в это время при подразделении "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело), но подчеркнул, что "даже форму не носил"."Я даже в 2014 году ни разу не был в зоне боевых действий… Я состоял в объединении белорусов "Отряд Погоня", по сути в нем три человека. К "Азову" прикрепили", - отметил Протасевич.Он подтвердил, что те его фотографии, которые попали в интернет, реальные и "сделаны на полигонах". Протасевич обратил внимание, что был тогда молод и хотел "построить" из себя вояку, был окрылен "неверным романтизмом войны"."Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении. Позже я просто вошел в состав одного из подразделений, но опять же я продолжал заниматься в основном фотографией… Большую часть времени мы проводили на базах", - сказал он.Протасевич подчеркнул, что в штате "Азова" не был, так как иностранец.Он заявил, что считает свое нахождение на Донбассе и свои "странные высказывания" в то время своей самой большой ошибкой в жизни, о которой он жалеет. "Я нарушил и журналистскую этику, перейдя все границы. Я не поддерживал ту идеологию", - сказал Протасевич.Он заявил, что боится своей выдачи в Донбасс по уголовному делу, возбужденному в самопровозглашенной Луганской народной республике. "Логично, что такое уголовное дело было возбуждено… Единственное, на что я надеюсь, что у Александра Григорьевича (Лукашенко, президента Белоруссии – ред.) найдется достаточно политической воли и достаточно решимости для того, чтобы не выдать меня", - сказал Протасевич.
https://ria.ru/20210601/protasevich-1735166606.html
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луганская народная республика
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7 495 645-6601
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60
Протасевич о возможной экстрадиции в ЛНР
Протасевич подтвердил, что находился в 2014 при батальоне "Азов" в Донбассе, но заявил, что в зоне боевых действий не был – и надеется, что Лукашенко не выдаст его в ЛНР
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, луганская народная республика, белоруссия, в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс

Протасевич рассказал о пребывании в Донбассе

21:37 03.06.2021 (обновлено: 22:38 03.06.2021)
 
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что во время нахождения в Донбассе в 2014 году непосредственно в зоне боевых действий не находился.
"Я впервые туда поехал в 2014 году, в Украину, зону АТО, пробыл всего полтора месяца", - сказал Протасевич. Он утвердительно ответил на вопрос, был ли он в это время при подразделении "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело), но подчеркнул, что "даже форму не носил".
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 21:16
Лукашенко ответил на просьбу ЛНР посетить Протасевича
"Я даже в 2014 году ни разу не был в зоне боевых действий… Я состоял в объединении белорусов "Отряд Погоня", по сути в нем три человека. К "Азову" прикрепили", - отметил Протасевич.
Он подтвердил, что те его фотографии, которые попали в интернет, реальные и "сделаны на полигонах". Протасевич обратил внимание, что был тогда молод и хотел "построить" из себя вояку, был окрылен "неверным романтизмом войны".
"Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении. Позже я просто вошел в состав одного из подразделений, но опять же я продолжал заниматься в основном фотографией… Большую часть времени мы проводили на базах", - сказал он.
Задержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
21:48
Протасевич заявил о нескольких спящих радикальных ячейках в Белоруссии
Протасевич подчеркнул, что в штате "Азова" не был, так как иностранец.
Он заявил, что считает свое нахождение на Донбассе и свои "странные высказывания" в то время своей самой большой ошибкой в жизни, о которой он жалеет. "Я нарушил и журналистскую этику, перейдя все границы. Я не поддерживал ту идеологию", - сказал Протасевич.
Он заявил, что боится своей выдачи в Донбасс по уголовному делу, возбужденному в самопровозглашенной Луганской народной республике. "Логично, что такое уголовное дело было возбуждено… Единственное, на что я надеюсь, что у Александра Григорьевича (Лукашенко, президента Белоруссии – ред.) найдется достаточно политической воли и достаточно решимости для того, чтобы не выдать меня", - сказал Протасевич.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияЛуганская Народная РеспубликаБелоруссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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