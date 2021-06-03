https://ria.ru/20210603/dom-1735273305.html

"Забыла, что такое тепло": куда поселили учительницу из Карелии

"Забыла, что такое тепло": куда поселили учительницу из Карелии - РИА Новости, 03.06.2021

"Забыла, что такое тепло": куда поселили учительницу из Карелии

В село Ведлозеро Галина Егорова приехала еще в 70-х — по распределению. Работает в местной школе до сих пор. Много лет назад ей выделили квартиру в летнем... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T08:00

2021-06-03T08:00

2021-06-03T08:02

жилье

республика карелия

школа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735271787_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_502be4731df3e8712deba57d1bc4c1df.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Мария Семенова. В село Ведлозеро Галина Егорова приехала еще в 70-х — по распределению. Работает в местной школе до сих пор. Много лет назад ей выделили квартиру в летнем домике, когда-то построенном на скорую руку для студентов, приезжавших копать картошку. Учительница с мужем обрадовались новому жилью: хоть и холодное и без удобств, зато свое. Но прошло больше 40 лет, а ничего не изменилось — только полы провалились да стены пошли трещинами, а столбик термометра в комнатах не поднимается выше 14 градусов."Счастливые были!"С мужем Галина познакомилась здесь же, в селе. Родился сын. Когда в 1979-м супругам выделили часть сборно-каркасного дома, они были счастливы: "Даже кухня отдельная!" Две комнаты и веранда, но никаких удобств: туалет во дворе, отопление печное, вода привозная. Впрочем, так тогда жили почти все местные."Хибарку мою, которую и домом-то назвать сложно, строили следующим образом: снаружи каркас обшили вагонкой, изнутри — ДВП. Стена — десять сантиметров толщиной. Говорили, что внутри утеплили стекловатой, но мы сняли обшивку до окон — ничего нет. Сами все засыпали шлаком. Полы — вагонка. Вскрывали, делали черный пол", — рассказывает Егорова.До этого ночью вода в ведрах замерзала. В общем, времянка требовала постоянного ремонта и рассыпалась буквально на глазах. Так, через два года после того, как Егоровы утеплили полы, строение перекосилось. Пришлось по-пластунски лезть под дом — подсовывать деревянную чурку. Муж Галины Васильевны уже тогда сказал, что здание долго не простоит — все сваи в грибке.Ремонт продолжается до сих пор: после смерти мужа учительница пытается справляться своими силами, иногда помогает сын — он с семьей живет в Петрозаводске, в полутора часах езды. Пол сначала провалился в одном месте, потом в другом, течет крыша, под дыры надо подставлять посуду. Обогрев — отдельная история. Егорова топит две печки утром и вечером, но температуры, которую принято называть комнатной, здесь не бывает — хлипкая каркасная конструкция продувается насквозь."У меня всегда 13-14 градусов. В школе коллеги смеются: "Галка, как ты живешь?" А я говорю: "Зато закаленная", — отшучивается Галина. Сейчас, в мае, она все еще топит печь — не для тепла, чтобы просушить воздух. Объясняет: когда-то на месте дома был колодец, поэтому здесь всегда сыро. Ей неловко признаваться, что нет даже нормального туалета — кабинка во дворе давно перекосилась, несколько раз пытались выровнять, но тщетно.Плата за "хибарку"Квартира не приватизирована — Егорова живет по договору соцнайма. Счета оплачивает исправно, хотя муниципальные власти никогда ничего не ремонтировали. Как-то пришла в администрацию, возмутилась: "За что я плачу? Куда все это идет?" Ей ответили: "А вы зачем государственные деньги считаете?"Галина Васильевна обиделась и перестала платить. Но через пару лет поняла: больше так не может, поскольку "по натуре законопослушный человек". С тех пор каждый месяц исправно отчисляет за "хибарку". Немного — около 500 рублей. Учительница вздыхает: "Это мало, я понимаю. Просто как-то за страну обидно, вот что". Жаловалась и в районную, и в сельскую администрацию. "Мне говорят: "А вы знаете, какие условия в Кинелахте?" Не знаю. С другой стороны, а какая мне разница, что в Кинелахте? Я человек терпеливый, не лезу, не требую, хотя, наверное, можно было бы. Не так воспитана. Наше поколение — люди, привыкшие ко всему, закаленные. Живем с энтузиазмом, не позволяем себе раскисать. Спасение утопающих в руках самих утопающих", — рассуждает собеседница.Ее огорчает не столько разрушающееся жилье, сколько несправедливость: почему соседи в ветхих домах не получают квитки, а она оплачивает содержание здания, которое на самом деле никто не содержит? В администрации Ведлозерского сельского поселения корреспонденту РИА Новости объяснили, что в очереди на улучшение жилищных условий Галина Васильевна не стоит. Ее дом до сих пор не признали аварийным. По словам чиновников, проблема в том, что Егорова занимает только половину строения. Вторая приватизирована другой семьей, которая там не живет. По словам главы поселения Александра Чугая, собственники не хотят признавать дом аварийным. Чтобы изменить ситуацию, с ними нужно как-то договориться."Живу школой"Галине Васильевне летом исполнится 70. Практически всю жизнь она проработала в Ведлозерской школе. На покой не собирается. Хотя директор намекает: "Необязательно уходить сразу, можно постепенно снижать нагрузку, чтобы вам было проще".Коллеги ей советуют: "Поживи для себя", а она не понимает: как это? Ее жизнь — это ученики, сын и его семья, пожилая мама. Раньше сил хватало и на хозяйство: держали с мужем поросят и бычков. Теперь остался только огород.Покойный супруг (его не стало шесть лет назад) часто ворчал: "Вышла замуж за школу". Галина Васильевна и не скрывает: "На первом месте — школа, на втором — она же. Живу школой и для школы".Егорова — учитель начальных классов. С такой работой нельзя позволить себе унывать, подчеркивает она. Первого июня выпустила 13-й четвертый класс — каждый вела с первого, за полвека воспитала несколько поколений. О том, чтобы переехать, и не думает, хотя Ведлозеро уже давно не то процветающее село, в которое ее когда-то распределили. "Была отличная хлебопекарня, совхоз богатый, лесхоз, почта, больница. А теперь люди уезжают". Ведлозеро — относительно крупное: 16 улиц, почти тысяча жителей. Но нет ни больницы, ни аптеки — местные просят родственников привезти лекарства из города. Общественный транспорт сюда не ходит — надо пройти несколько километров до трассы и тормознуть проезжающий междугородний автобус или поймать попутку. Кто-то подвезет по цене билета на автобус, а кто-то и за тысячу. "Но если ехать надо — сами понимаете", — вздыхает Егорова. Галина Васильевна словно убеждает себя: "Неполадки — это временно". А ведь этим "временным неполадкам" уже полвека.

https://ria.ru/20210601/pensionerka-1735162302.html

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, республика карелия, школа, общество