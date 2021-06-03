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В Кремле прокомментировали отказ от доллара в ФНБ
В Кремле прокомментировали отказ от доллара в ФНБ - РИА Новости, 03.06.2021
В Кремле прокомментировали отказ от доллара в ФНБ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение снизить долю доллара в ФНБ до нуля, заявил, что это решение принимает правительство, но... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:10
2021-06-03T14:10
2021-06-03T14:10
россия
фонд национального благосостояния россии
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение снизить долю доллара в ФНБ до нуля, заявил, что это решение принимает правительство, но процесс дедолларизации виден невооруженным глазом.Ранее стало известно, что Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил ранее министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума."Я только могу сказать, что процесс дедолларизации, он постоянный, он, собственно, сейчас уже виден невооруженным глазом. И этот процесс дедолларизации, он имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты", - добавил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20210404/dollar-1603813801.html
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россия, фонд национального благосостояния россии, дмитрий песков, экономика