Кудрин рассказал, в чем видит новую роль государства
16:20 03.06.2021 (обновлено: 16:24 03.06.2021)
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Выплата безусловного базового дохода для каждого человека в перспективе станет реальностью, уверен глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха способностей, положения своей семьи, все-таки выравниваем права и детей, и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ", – заявил Кудрин, выступая на ПМЭФ.
"Я вижу в этом новую роль государства, потому что она создает эти возможности", - добавил он.
Кудрин напомнил, что, занимая пост министра финансов и будучи вице-премьером, он предпринимал шаги для сокращения роли государства в экономике, чтобы оно заняло роль "ночного сторожа", то есть выполняло только функции определения правил и поддержка слабых.
По его словам, Россия еще не завершила этот путь по снижению доли государства в экономике. Однако сейчас в поле его особого внимания должны быть социальные вопросы. "Социальная ответственность и на государственном уровне, и на частном становится очень важной", - заявил он.
"И если говорить о будущем, для которого пандемия провела определенную черту, определенный рубеж, то капитализм все-таки пойдет по пути большей заботы о каждом человеке. Человек становится большей ценностью, его защита. И в этой связи в конечном счете и доступ к медицине, и доступ к образованию становятся все более важной ценностью", – заявил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.