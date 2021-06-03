Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/dokhod-1735464369.html
Кудрин рассказал, в чем видит новую роль государства
Кудрин рассказал, в чем видит новую роль государства - РИА Новости, 03.06.2021
Кудрин рассказал, в чем видит новую роль государства
Выплата безусловного базового дохода для каждого человека в перспективе станет реальностью, уверен глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:20
2021-06-03T16:24
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
алексей кудрин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574296222_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_909999591f7a5b1f5115d0a5033c2981.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Выплата безусловного базового дохода для каждого человека в перспективе станет реальностью, уверен глава Счетной палаты России Алексей Кудрин."Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха способностей, положения своей семьи, все-таки выравниваем права и детей, и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ", – заявил Кудрин, выступая на ПМЭФ.Кудрин напомнил, что, занимая пост министра финансов и будучи вице-премьером, он предпринимал шаги для сокращения роли государства в экономике, чтобы оно заняло роль "ночного сторожа", то есть выполняло только функции определения правил и поддержка слабых.По его словам, Россия еще не завершила этот путь по снижению доли государства в экономике. Однако сейчас в поле его особого внимания должны быть социальные вопросы. "Социальная ответственность и на государственном уровне, и на частном становится очень важной", - заявил он."И если говорить о будущем, для которого пандемия провела определенную черту, определенный рубеж, то капитализм все-таки пойдет по пути большей заботы о каждом человеке. Человек становится большей ценностью, его защита. И в этой связи в конечном счете и доступ к медицине, и доступ к образованию становятся все более важной ценностью", – заявил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210525/vyplaty-1733820795.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574296222_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_bc10fc96da7b4cf60760f835480fd289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей кудрин, экономика

Кудрин рассказал, в чем видит новую роль государства

16:20 03.06.2021 (обновлено: 16:24 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Выплата безусловного базового дохода для каждого человека в перспективе станет реальностью, уверен глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха способностей, положения своей семьи, все-таки выравниваем права и детей, и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ", – заявил Кудрин, выступая на ПМЭФ.
"Я вижу в этом новую роль государства, потому что она создает эти возможности", - добавил он.
Кудрин напомнил, что, занимая пост министра финансов и будучи вице-премьером, он предпринимал шаги для сокращения роли государства в экономике, чтобы оно заняло роль "ночного сторожа", то есть выполняло только функции определения правил и поддержка слабых.
По его словам, Россия еще не завершила этот путь по снижению доли государства в экономике. Однако сейчас в поле его особого внимания должны быть социальные вопросы. "Социальная ответственность и на государственном уровне, и на частном становится очень важной", - заявил он.
"И если говорить о будущем, для которого пандемия провела определенную черту, определенный рубеж, то капитализм все-таки пойдет по пути большей заботы о каждом человеке. Человек становится большей ценностью, его защита. И в этой связи в конечном счете и доступ к медицине, и доступ к образованию становятся все более важной ценностью", – заявил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Председатель партии За Правду Захар Прилепин, лидер политической партии Патриоты России Геннадий Семигин и председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 14:17
"СР — За правду" предложила ввести ежемесячную выплату для всех россиян
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Алексей КудринЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
22:45Чили планирует приобрести вакцину "Спутник V"
Лента новостейМолния