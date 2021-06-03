https://ria.ru/20210603/dokhod-1735464369.html

Кудрин рассказал, в чем видит новую роль государства

Кудрин рассказал, в чем видит новую роль государства - РИА Новости, 03.06.2021

Кудрин рассказал, в чем видит новую роль государства

Выплата безусловного базового дохода для каждого человека в перспективе станет реальностью, уверен глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:20

2021-06-03T16:20

2021-06-03T16:24

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

алексей кудрин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Выплата безусловного базового дохода для каждого человека в перспективе станет реальностью, уверен глава Счетной палаты России Алексей Кудрин."Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха способностей, положения своей семьи, все-таки выравниваем права и детей, и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ", – заявил Кудрин, выступая на ПМЭФ.Кудрин напомнил, что, занимая пост министра финансов и будучи вице-премьером, он предпринимал шаги для сокращения роли государства в экономике, чтобы оно заняло роль "ночного сторожа", то есть выполняло только функции определения правил и поддержка слабых.По его словам, Россия еще не завершила этот путь по снижению доли государства в экономике. Однако сейчас в поле его особого внимания должны быть социальные вопросы. "Социальная ответственность и на государственном уровне, и на частном становится очень важной", - заявил он."И если говорить о будущем, для которого пандемия провела определенную черту, определенный рубеж, то капитализм все-таки пойдет по пути большей заботы о каждом человеке. Человек становится большей ценностью, его защита. И в этой связи в конечном счете и доступ к медицине, и доступ к образованию становятся все более важной ценностью", – заявил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210525/vyplaty-1733820795.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей кудрин, экономика