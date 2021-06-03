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Захарова и Венедиктов поспорили о СМИ-иноагентах на полях ПМЭФ
Захарова и Венедиктов поспорили о СМИ-иноагентах на полях ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2021
Захарова и Венедиктов поспорили о СМИ-иноагентах на полях ПМЭФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова поспорила с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым во время... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:02
2021-06-03T20:06
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей венедиктов (журналист)
сша
политика
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова поспорила с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым во время делового завтрака на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).По мнению Венедиктова, некоторые российские журналисты боятся, что их объявят иноагентами."Здесь есть наши коллеги, которые работают под прикрытием. Они боятся, видимо, что их раскроют. Потом мы о них узнаем, что они, оказывается, совсем другие люди", — заявил он.В ответ дипломат попросила присутствующих поднять руки, если они "работают под прикрытием". "Я запрещаю это делать! &lt;…&gt; Видите, никто не поднял", — сказал Венедиктов. Представитель ведомства объяснила это тем, что таких людей среди участников сессии "просто нет".Как подчеркнула Захарова, Москва отвергает обвинения в том, что в России существует дискриминация по отношению к СМИ-иноагентам. Дипломат напомнила, что соответствующий закон появился как ответная мера на действия США."Я прежде всего, как нормальный гражданин, критикую свое правительство, а не правительство США, Люксембурга, Замбии, Кении или Катара", — ответил Венедиктов.Представитель МИД указала, что ситуацию надо рассматривать, учитывая полную картину. "Когда мы обсуждаем международные отношения, вычленять какой-либо один фактор и не видеть взаимосвязи — это неграмотно, непрофессионально", — подчеркнула она.Главный редактор решил продолжить дискуссию. "Вы передергиваете и лукавите. Это (закон о СМИ-иноагентах. — Прим. ред.) внутреннее российское дело, а не международные отношения", — перебил он Захарову."Завтракайте, Мария Владимировна, а я буду говорить", — ответил журналист.В заключение такого оживленного обмена мнениями Захарова отметила, что в российском законе "тезисы просты до невозможности, они все заложены в самом законе".Закон о СМИ-иноагентахСтатус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от зарубежных государств или организаций, ввели в России в 2017 году. Это стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских журналистов в США, в частности признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.По закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных изданий, которые являются иноагентами, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Это норма призвана информировать российского читателя о том, что они преследуют интересы других государств.Иноагентами могут быть также некоммерческие организации (НКО) и физлица. За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от двух до 2,5 тысячи рублей для физических лиц и от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч.
https://ria.ru/20210518/smi-1732791203.html
https://ria.ru/20210601/smi-1735023244.html
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Перепалка Захаровой и Венедиктова о правах СМИ
"Журналисты боятся, что их объявят иноагентами - Почему боятся? - Здесь есть наши коллеги, которые работают под прикрытием. Они боятся, видимо, что их раскроют. Потом мы о них узнаем, что они, оказывается, совсем другие люди - Прошу поднять руку, тех кто работает под прикрытием - Я запрещаю это делать! Видите, никто не поднял": Ловля иностранных шпионов под прикрытием на завтраке МИД на ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей венедиктов (журналист), сша, политика

Захарова и Венедиктов поспорили о СМИ-иноагентах на полях ПМЭФ

14:02 03.06.2021 (обновлено: 20:06 03.06.2021)
 
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова поспорила с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым во время делового завтрака на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
По мнению Венедиктова, некоторые российские журналисты боятся, что их объявят иноагентами.
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"Здесь есть наши коллеги, которые работают под прикрытием. Они боятся, видимо, что их раскроют. Потом мы о них узнаем, что они, оказывается, совсем другие люди", — заявил он.
В ответ дипломат попросила присутствующих поднять руки, если они "работают под прикрытием".
"Я запрещаю это делать! <…> Видите, никто не поднял", — сказал Венедиктов. Представитель ведомства объяснила это тем, что таких людей среди участников сессии "просто нет".
Как подчеркнула Захарова, Москва отвергает обвинения в том, что в России существует дискриминация по отношению к СМИ-иноагентам. Дипломат напомнила, что соответствующий закон появился как ответная мера на действия США.
"Я прежде всего, как нормальный гражданин, критикую свое правительство, а не правительство США, Люксембурга, Замбии, Кении или Катара", — ответил Венедиктов.
Представитель МИД указала, что ситуацию надо рассматривать, учитывая полную картину.
"Когда мы обсуждаем международные отношения, вычленять какой-либо один фактор и не видеть взаимосвязи — это неграмотно, непрофессионально", — подчеркнула она.
Главный редактор решил продолжить дискуссию.
"Вы передергиваете и лукавите. Это (закон о СМИ-иноагентах. — Прим. ред.) внутреннее российское дело, а не международные отношения", — перебил он Захарову.

"Алексей Алексеевич, вы не на "Эхе Москвы" сейчас, вы на завтраке", — парировала она.

"Завтракайте, Мария Владимировна, а я буду говорить", — ответил журналист.
В заключение такого оживленного обмена мнениями Захарова отметила, что в российском законе "тезисы просты до невозможности, они все заложены в самом законе".
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Закон о СМИ-иноагентах

Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от зарубежных государств или организаций, ввели в России в 2017 году. Это стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских журналистов в США, в частности признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.
По закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных изданий, которые являются иноагентами, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Это норма призвана информировать российского читателя о том, что они преследуют интересы других государств.
Иноагентами могут быть также некоммерческие организации (НКО) и физлица. За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от двух до 2,5 тысячи рублей для физических лиц и от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч.
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РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей Венедиктов (журналист)СШАПолитика
 
 
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