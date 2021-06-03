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Трое детей погибли после обрушения плиты недостроенного дома в Воронеже

Трое детей погибли после обрушения плиты недостроенного дома в Воронеже - РИА Новости, 03.06.2021

Трое детей погибли после обрушения плиты недостроенного дома в Воронеже

Трое детей погибли при обрушении плиты перекрытия в недостроенном доме в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:52

2021-06-03T19:52

2021-06-03T21:18

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Трое детей погибли при обрушении плиты перекрытия в недостроенном доме в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.ЧП произошло в селе Копанище в Лискинском районе.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС, на место прибыли спасатели и тяжелый кран для разбора завалов. Позднее стало известно, что поисково-спасательные работы завершились, тела извлекли из-под завалов.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным СК, погибли двое детей 12-ти лет и один ребенок восьми лет.

воронежская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия