https://ria.ru/20210603/deripaska-1735614601.html

Дерипаска заявил о "самоподрыве" оппозиции в России

Дерипаска заявил о "самоподрыве" оппозиции в России - РИА Новости, 04.06.2021

Дерипаска заявил о "самоподрыве" оппозиции в России

Десятилетие стабильности начинается в России после "самоподрыва" оппозиции, это время нужно использовать для изменений в экономике и создания нового... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-03T18:15

2021-06-03T18:15

2021-06-04T13:39

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

олег дерипаска

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Десятилетие стабильности начинается в России после "самоподрыва" оппозиции, это время нужно использовать для изменений в экономике и создания нового общественного договора, заявил миллиардер Олег Дерипаска, выступая на ПМЭФ-2021."То есть, у нас есть 10 лет, когда ресурсов достаточно, опытные люди есть. Я глубоко уверен, что двигателями перемен должны быть предприниматели и только предприниматели. Государство может лучше поделить, честнее поделить, но бедность не смогут победить ни прокуроры, ни следователи", - добавил он.Для этого, по совам бизнесмена, необходимо создавать условия экономического роста в регионах.Дерипаска считает, что России в последние годы крупно повезло. "Мы попали в эту нишу, когда в следующие три года у бюджета будет много доходов - тотальный серьезный профицит. Внешняя обстановка улучшится не потому, что мы что-то сделали, а так сложились обстоятельства", – пояснил Дерипаска.В этих условиях, по его словам, в стране должен состояться новый общественный договор. "Новая Конституция, которую пытаются забыть сейчас – я считаю это важно, это новый общественный договор. Все, что нам говорили по телеку в рекламе приятные лица, многие из них достаточно известные – я считаю, все нужно осуществить", - заявил бизнесмен.

https://ria.ru/20210513/spor-1732223739.html

https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735438243.html

россия

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), олег дерипаска, экономика