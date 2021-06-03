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Дерипаска заявил о "самоподрыве" оппозиции в России
Дерипаска заявил о "самоподрыве" оппозиции в России - РИА Новости, 04.06.2021
Дерипаска заявил о "самоподрыве" оппозиции в России
Десятилетие стабильности начинается в России после "самоподрыва" оппозиции, это время нужно использовать для изменений в экономике и создания нового... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-03T18:15
2021-06-03T18:15
2021-06-04T13:39
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
олег дерипаска
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Десятилетие стабильности начинается в России после "самоподрыва" оппозиции, это время нужно использовать для изменений в экономике и создания нового общественного договора, заявил миллиардер Олег Дерипаска, выступая на ПМЭФ-2021."То есть, у нас есть 10 лет, когда ресурсов достаточно, опытные люди есть. Я глубоко уверен, что двигателями перемен должны быть предприниматели и только предприниматели. Государство может лучше поделить, честнее поделить, но бедность не смогут победить ни прокуроры, ни следователи", - добавил он.Для этого, по совам бизнесмена, необходимо создавать условия экономического роста в регионах.Дерипаска считает, что России в последние годы крупно повезло. "Мы попали в эту нишу, когда в следующие три года у бюджета будет много доходов - тотальный серьезный профицит. Внешняя обстановка улучшится не потому, что мы что-то сделали, а так сложились обстоятельства", – пояснил Дерипаска.В этих условиях, по его словам, в стране должен состояться новый общественный договор. "Новая Конституция, которую пытаются забыть сейчас – я считаю это важно, это новый общественный договор. Все, что нам говорили по телеку в рекламе приятные лица, многие из них достаточно известные – я считаю, все нужно осуществить", - заявил бизнесмен.
https://ria.ru/20210513/spor-1732223739.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), олег дерипаска, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости.
Десятилетие стабильности начинается в России
после "самоподрыва" оппозиции, это время нужно использовать для изменений в экономике и создания нового общественного договора, заявил миллиардер Олег Дерипаска
, выступая на ПМЭФ
-2021.
"У нас фактически сейчас 10 лет стабильности. Оппозиция попыталась консолидироваться. … Надо признать свершившийся факт: она попыталась консолидироваться, вышла вперед, самоподорвала себя. Сейчас у нас никакой оппозиции нет, и в принципе можно заняться делом", – заявил Дерипаска.
"То есть, у нас есть 10 лет, когда ресурсов достаточно, опытные люди есть. Я глубоко уверен, что двигателями перемен должны быть предприниматели и только предприниматели. Государство может лучше поделить, честнее поделить, но бедность не смогут победить ни прокуроры, ни следователи", - добавил он.
Для этого, по совам бизнесмена, необходимо создавать условия экономического роста в регионах.
Дерипаска считает, что России в последние годы крупно повезло. "Мы попали в эту нишу, когда в следующие три года у бюджета будет много доходов - тотальный серьезный профицит. Внешняя обстановка улучшится не потому, что мы что-то сделали, а так сложились обстоятельства", – пояснил Дерипаска.
В этих условиях, по его словам, в стране должен состояться новый общественный договор. "Новая Конституция, которую пытаются забыть сейчас – я считаю это важно, это новый общественный договор. Все, что нам говорили по телеку в рекламе приятные лица, многие из них достаточно известные – я считаю, все нужно осуществить", - заявил бизнесмен.