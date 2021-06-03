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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/deripaska-1735428455.html
Дерипаска назвал бизнес "рабом банков"
Дерипаска назвал бизнес "рабом банков" - РИА Новости, 03.06.2021
Дерипаска назвал бизнес "рабом банков"
Миллиардер Олег Дерипаска призвал активно развивать в России долговой рынок и стимулировать участие в нем предпринимателей иначе бизнес остается "рабом банков". РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:00
2021-06-03T14:00
петербургский международный экономический форум
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
олег дерипаска
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска призвал активно развивать в России долговой рынок и стимулировать участие в нем предпринимателей иначе бизнес остается "рабом банков"."У нас нет рынка облигаций, если вы видите те объемы - 30 триллионов на нашу 110 триллионную экономику – это ничего. Из этих 30 триллионов ОФЗ, то есть, Минфин, половина. Еще половина – банки и нефтедобывающий сектор. Облигации нужны и ломбардный список более квалифицированный, и учет этих бумаг. Иначе мы какие-то "рабы банков", как и физические лица – ипотека и все остальные формы кредитования – так и юридические лица", - сказал он, выступая на ПМЭФ-2021.Долговой рынок – это первый шаг к свободе предпринимателей, пояснил свою мысль Дерипаска. "В конце концов, мы хотим иметь прямую возможность получать доступ к капиталу", - заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), олег дерипаска, экономика

Дерипаска назвал бизнес "рабом банков"

14:00 03.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска призвал активно развивать в России долговой рынок и стимулировать участие в нем предпринимателей иначе бизнес остается "рабом банков".
"У нас нет рынка облигаций, если вы видите те объемы - 30 триллионов на нашу 110 триллионную экономику – это ничего. Из этих 30 триллионов ОФЗ, то есть, Минфин, половина. Еще половина – банки и нефтедобывающий сектор. Облигации нужны и ломбардный список более квалифицированный, и учет этих бумаг. Иначе мы какие-то "рабы банков", как и физические лица – ипотека и все остальные формы кредитования – так и юридические лица", - сказал он, выступая на ПМЭФ-2021.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
11:40Петербургский международный экономический форум
Силуанов заявил об опасности перегрева российской экономики
Долговой рынок – это первый шаг к свободе предпринимателей, пояснил свою мысль Дерипаска. "В конце концов, мы хотим иметь прямую возможность получать доступ к капиталу", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Олег ДерипаскаЭкономика
 
 
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