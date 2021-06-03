https://ria.ru/20210603/deripaska-1735428455.html

Дерипаска назвал бизнес "рабом банков"

Дерипаска назвал бизнес "рабом банков" - РИА Новости, 03.06.2021

Дерипаска назвал бизнес "рабом банков"

Миллиардер Олег Дерипаска призвал активно развивать в России долговой рынок и стимулировать участие в нем предпринимателей иначе бизнес остается "рабом банков". РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:00

2021-06-03T14:00

2021-06-03T14:00

петербургский международный экономический форум

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

олег дерипаска

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска призвал активно развивать в России долговой рынок и стимулировать участие в нем предпринимателей иначе бизнес остается "рабом банков"."У нас нет рынка облигаций, если вы видите те объемы - 30 триллионов на нашу 110 триллионную экономику – это ничего. Из этих 30 триллионов ОФЗ, то есть, Минфин, половина. Еще половина – банки и нефтедобывающий сектор. Облигации нужны и ломбардный список более квалифицированный, и учет этих бумаг. Иначе мы какие-то "рабы банков", как и физические лица – ипотека и все остальные формы кредитования – так и юридические лица", - сказал он, выступая на ПМЭФ-2021.Долговой рынок – это первый шаг к свободе предпринимателей, пояснил свою мысль Дерипаска. "В конце концов, мы хотим иметь прямую возможность получать доступ к капиталу", - заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/peregrev-1735388844.html

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россия, министерство финансов рф (минфин россии), олег дерипаска, экономика