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Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами - РИА Новости, 03.06.2021
Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
Такое невезение, если оно действительно "фатально", обычно связано со сценариями — так по терминологии транзактного анализа называется набор усвоенных с детства РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T02:15
2021-06-03T02:15
анна стори
россия
деньги
общество
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Такое невезение, если оно действительно "фатально", обычно связано со сценариями — так по терминологии транзактного анализа называется набор усвоенных с детства определенных моделей поведения, рассказала агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори.В этом случае даже если вы выиграете в лотерею или чудом заработаете немалую сумму, жить с такими "неправильными" деньгами вам будет дискомфортно. Поэтому вы будете делать все, чтобы от них поскорее избавиться.Чтобы справиться с этой проблемой, следует проанализировать весь свой жизненный опыт обращения с деньгами. Лишь разобравшись в вашей личной "денежной истории", вы осознаете мешающие вам установки и начнете от них избавляться, считает Стори.
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анна стори, россия, деньги, общество

Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами

02:15 03.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Такое невезение, если оно действительно "фатально", обычно связано со сценариями — так по терминологии транзактного анализа называется набор усвоенных с детства определенных моделей поведения, рассказала агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори.
"Так, в некоторых семьях деньги считаются предметом недостойным внимания, "грязным". Ваши родители могли отзываться о богатых людях с пренебрежением, как о жадных и беспринципных "мешках с деньгами". С такими установками вам сложно будет выстроить собственное здоровое отношение к деньгам", — предупреждает эксперт.
В этом случае даже если вы выиграете в лотерею или чудом заработаете немалую сумму, жить с такими "неправильными" деньгами вам будет дискомфортно. Поэтому вы будете делать все, чтобы от них поскорее избавиться.
Чтобы справиться с этой проблемой, следует проанализировать весь свой жизненный опыт обращения с деньгами. Лишь разобравшись в вашей личной "денежной истории", вы осознаете мешающие вам установки и начнете от них избавляться, считает Стори.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 01:16
Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
 
Анна СториРоссияДеньгиОбщество
 
 
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