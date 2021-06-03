https://ria.ru/20210603/chernobyl-1735379165.html

Фильм Данилы Козловского "Чернобыль" вышел на Netflix

Фильм Данилы Козловского "Чернобыль" вышел на Netflix - РИА Новости, 03.06.2021

Фильм Данилы Козловского "Чернобыль" вышел на Netflix

Актер и режиссер Данила Козловский сообщил в Instagram, что его фильм "Чернобыль", посвященный трагедии на Чернобыльской АЭС (произошла 26 апреля 1986 года),... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:31

2021-06-03T11:31

2021-06-03T12:30

netflix

латинская америка

чернобыльская аэс

оксана акиньшина

япония

сша

культура

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728195831_0:79:3077:1810_1920x0_80_0_0_a210d02daff9c3ded797d6d776270cea.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Актер и режиссер Данила Козловский сообщил в Instagram, что его фильм "Чернобыль", посвященный трагедии на Чернобыльской АЭС (произошла 26 апреля 1986 года), вышел на стриминговом сервисе Netflix. Актер добавил, что его фильм, вышедший в российский прокат в середине апреля этого года, стал одним из самых продаваемых за всю историю отечественного кинематографа. По его словам, картина должна выйти в прокат Японии, США, Южной Корее, ряде европейских и прибалтийских стран, Китае, некоторых странах Латинской Америки и многих других. И это, как отметил Козловский, далеко не все сделки, а только те, что уже заключены. В драме "Чернобыль" рассказывают историю молодого пожарного из Припяти — Алексея Карпушина, который хочет начать новую жизнь в другом городе вместе со своей любимой девушкой Олей (Оксана Акиньшина) и ее сыном Лешей (Петр Терещенко). Однако взрыв четвертого реактора ставит под угрозу мечту Карпушина. Главный герой становится одним из ликвидаторов аварии и помогает предотвратить еще один взрыв.Фильм Козловского далеко не первый российский проект, который попал на один из крупнейших онлайн-кинотеатров. Помимо "Чернобыля" на Netflix также можно посмотреть сериалы "Эпидемия", "Метод" и "Мажор", спортивную драму "Движение вверх", фильм "Однажды в Трубчевске" и много чего еще.

https://ria.ru/20210417/kozlovskiy-1728600574.html

латинская америка

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, латинская америка, чернобыльская аэс, оксана акиньшина, япония, сша, кино и сериалы, новости культуры, данила козловский