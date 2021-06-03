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Фильм Данилы Козловского "Чернобыль" вышел на Netflix
Фильм Данилы Козловского "Чернобыль" вышел на Netflix - РИА Новости, 03.06.2021
Фильм Данилы Козловского "Чернобыль" вышел на Netflix
Актер и режиссер Данила Козловский сообщил в Instagram, что его фильм "Чернобыль", посвященный трагедии на Чернобыльской АЭС (произошла 26 апреля 1986 года),... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:31
2021-06-03T11:31
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Актер и режиссер Данила Козловский сообщил в Instagram, что его фильм "Чернобыль", посвященный трагедии на Чернобыльской АЭС (произошла 26 апреля 1986 года), вышел на стриминговом сервисе Netflix. Актер добавил, что его фильм, вышедший в российский прокат в середине апреля этого года, стал одним из самых продаваемых за всю историю отечественного кинематографа. По его словам, картина должна выйти в прокат Японии, США, Южной Корее, ряде европейских и прибалтийских стран, Китае, некоторых странах Латинской Америки и многих других. И это, как отметил Козловский, далеко не все сделки, а только те, что уже заключены. В драме "Чернобыль" рассказывают историю молодого пожарного из Припяти — Алексея Карпушина, который хочет начать новую жизнь в другом городе вместе со своей любимой девушкой Олей (Оксана Акиньшина) и ее сыном Лешей (Петр Терещенко). Однако взрыв четвертого реактора ставит под угрозу мечту Карпушина. Главный герой становится одним из ликвидаторов аварии и помогает предотвратить еще один взрыв.Фильм Козловского далеко не первый российский проект, который попал на один из крупнейших онлайн-кинотеатров. Помимо "Чернобыля" на Netflix также можно посмотреть сериалы "Эпидемия", "Метод" и "Мажор", спортивную драму "Движение вверх", фильм "Однажды в Трубчевске" и много чего еще.
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netflix, латинская америка, чернобыльская аэс, оксана акиньшина, япония, сша, кино и сериалы, новости культуры, данила козловский
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Актер и режиссер Данила Козловский сообщил в Instagram, что его фильм "Чернобыль", посвященный трагедии на Чернобыльской АЭС (произошла 26 апреля 1986 года), вышел на стриминговом сервисе Netflix.
"Начиная с сегодняшнего дня фильм "Чернобыль" на Netflix. Честно говоря, об этом мы знали еще зимой, задолго до выхода в прокат. Но только сегодня наши заокеанские партнеры разрешили нам сообщить эту новость", — написал Козловский.
Актер добавил, что его фильм, вышедший в российский прокат в середине апреля этого года, стал одним из самых продаваемых за всю историю отечественного кинематографа.
По его словам, картина должна выйти в прокат Японии, США, Южной Корее, ряде европейских и прибалтийских стран, Китае, некоторых странах Латинской Америки и многих других. И это, как отметил Козловский, далеко не все сделки, а только те, что уже заключены.
"Интерес к фильму огромный", — подчеркнул режиссер.
В драме "Чернобыль" рассказывают историю молодого пожарного из Припяти — Алексея Карпушина, который хочет начать новую жизнь в другом городе вместе со своей любимой девушкой Олей (Оксана Акиньшина) и ее сыном Лешей (Петр Терещенко). Однако взрыв четвертого реактора ставит под угрозу мечту Карпушина. Главный герой становится одним из ликвидаторов аварии и помогает предотвратить еще один взрыв.
Фильм Козловского далеко не первый российский проект, который попал на один из крупнейших онлайн-кинотеатров. Помимо "Чернобыля" на Netflix также можно посмотреть сериалы "Эпидемия", "Метод" и "Мажор", спортивную драму "Движение вверх", фильм "Однажды в Трубчевске" и много чего еще.