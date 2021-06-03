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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/biometriya-1735453838.html
Савельев рассказал, когда введут биометрию в транспорте
Савельев рассказал, когда введут биометрию в транспорте - РИА Новости, 03.06.2021
Савельев рассказал, когда введут биометрию в транспорте
Министерство транспорта РФ рассчитывает к 2024 году ввести биометрическую систему идентификации пассажиров в авиа-, железнодорожном и общественном транспорте,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:39
2021-06-03T17:00
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
виталий савельев
технологии
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство транспорта РФ рассчитывает к 2024 году ввести биометрическую систему идентификации пассажиров в авиа-, железнодорожном и общественном транспорте, заявил на площадке ПМЭФ министр транспорта Виталий Савельев."Мы должны не просто оцифровать что-то в Минтрансе, а мы идём по пути оцифровки всего транспортного комплекса. В ближайшем обозримом будущем, наверно к 2024 году, я очень надеюсь, мы такие обязательства на себя взяли, для нас уже будет с вами, как граждан России биометрия, то есть наше лицо - тот документ, по которому мы будем проходить в автобусы, в самолёты, в железнодорожный транспорт", - заявил Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".По словам Савельева, сейчас обсуждаются вопросы о цифровых двойниках, о BIM-технологиях строительства (Building Information Model). "Это не какое-то завтра, это уже сегодня. ...Цифровизация касается не самого Минтранса, а всей транспортной отрасли", - добавил министр.В середине февраля сообщалось, что согласно программе цифровой трансформации Минтранса на 2021-2023 годы шесть аэропортов РФ к концу 2023 года будут использовать биометрические данные для идентификации пассажиров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), виталий савельев, технологии

Савельев рассказал, когда введут биометрию в транспорте

15:39 03.06.2021 (обновлено: 17:00 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Виталий Савельев на пленарной сессии "Транспортный каркас экономики" на ПМЭФ-2021
Министр транспорта РФ Виталий Савельев на пленарной сессии Транспортный каркас экономики на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство транспорта РФ рассчитывает к 2024 году ввести биометрическую систему идентификации пассажиров в авиа-, железнодорожном и общественном транспорте, заявил на площадке ПМЭФ министр транспорта Виталий Савельев.
"Мы должны не просто оцифровать что-то в Минтрансе, а мы идём по пути оцифровки всего транспортного комплекса. В ближайшем обозримом будущем, наверно к 2024 году, я очень надеюсь, мы такие обязательства на себя взяли, для нас уже будет с вами, как граждан России биометрия, то есть наше лицо - тот документ, по которому мы будем проходить в автобусы, в самолёты, в железнодорожный транспорт", - заявил Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
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По словам Савельева, сейчас обсуждаются вопросы о цифровых двойниках, о BIM-технологиях строительства (Building Information Model). "Это не какое-то завтра, это уже сегодня. ...Цифровизация касается не самого Минтранса, а всей транспортной отрасли", - добавил министр.
В середине февраля сообщалось, что согласно программе цифровой трансформации Минтранса на 2021-2023 годы шесть аэропортов РФ к концу 2023 года будут использовать биометрические данные для идентификации пассажиров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Виталий СавельевТехнологии
 
 
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