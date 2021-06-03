Савельев рассказал, когда введут биометрию в транспорте
15:39 03.06.2021 (обновлено: 17:00 03.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Виталий Савельев на пленарной сессии "Транспортный каркас экономики" на ПМЭФ-2021
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство транспорта РФ рассчитывает к 2024 году ввести биометрическую систему идентификации пассажиров в авиа-, железнодорожном и общественном транспорте, заявил на площадке ПМЭФ министр транспорта Виталий Савельев.
"Мы должны не просто оцифровать что-то в Минтрансе, а мы идём по пути оцифровки всего транспортного комплекса. В ближайшем обозримом будущем, наверно к 2024 году, я очень надеюсь, мы такие обязательства на себя взяли, для нас уже будет с вами, как граждан России биометрия, то есть наше лицо - тот документ, по которому мы будем проходить в автобусы, в самолёты, в железнодорожный транспорт", - заявил Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Савельева, сейчас обсуждаются вопросы о цифровых двойниках, о BIM-технологиях строительства (Building Information Model). "Это не какое-то завтра, это уже сегодня. ...Цифровизация касается не самого Минтранса, а всей транспортной отрасли", - добавил министр.
В середине февраля сообщалось, что согласно программе цифровой трансформации Минтранса на 2021-2023 годы шесть аэропортов РФ к концу 2023 года будут использовать биометрические данные для идентификации пассажиров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.