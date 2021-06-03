https://ria.ru/20210603/berlin-1735507630.html

Захарова прокомментировала ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Берлине

Захарова прокомментировала ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Берлине - РИА Новости, 03.06.2021

Захарова прокомментировала ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Берлине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что до сих пор по инциденту с посадкой самолета ирландской компании Ryanair в Берлине... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:28

2021-06-03T19:28

2021-06-03T19:28

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

ryanair

мария захарова

белоруссия

берлин (город)

в мире

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НОВОСИБИРСК, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что до сих пор по инциденту с посадкой самолета ирландской компании Ryanair в Берлине не было проведено расследование.В интервью программе "Большая Игра" на "Первом канале" она указала, что "вопрос с посадкой самолета, это тоже касается непосредственно стран ЕС, и их реакции, западной реакции".Захарова продолжила, что "при этом через несколько дней ситуация повторяется, та же компания и самолет, уже немецкие диспетчеры отправляют сигналы о том, что есть, возможно, есть некая активность террористическая в отношении этого самолета, пилоты опять же принимают решения о посадке, сажают самолет не в Минске, а в Германии... ноль реакции, никаких претензий, ни к кому, даже слово "расследование", не то что с участием ИКАО, а принципе расследование как обычная форма нахождения поиска истины, не прозвучало".Как сообщили РИА Новости 31 мая в аэропорту BER, еще один самолет Ryanair, теперь уже следовавший из Дублина в Краков, был вынужден в воскресенье (30 мая) около 20.00 (21.00 мск) сесть в Берлине после того, как экипаж получил предупреждение от диспетчеров из Германии о "возможной угрозе безопасности" на борту судна. Федеральная полиция ФРГ провела обыски на борту, пассажиры около 4.00 (5.00 мск) смогли вылететь по маршруту на другом судне, предоставленном авиакомпанией.Второй инцидент не вызвал никаких дипломатических шагов и высказываний с какой-либо из сторон.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, назвав действия Белоруссии "актом государственного авиапиратства". Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта и аэропортов Афин и Вильнюса, которые просили принять борт. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщили власти.

https://ria.ru/20210601/ryanair-1735165048.html

https://ria.ru/20210602/ryanair-1735343475.html

россия

белоруссия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, мария захарова, белоруссия, берлин (город), в мире