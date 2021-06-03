https://ria.ru/20210603/bayden-1735392484.html

Байден перепутал число прошедших месяцев с начала года

Байден перепутал число прошедших месяцев с начала года - РИА Новости, 03.06.2021

Байден перепутал число прошедших месяцев с начала года

Президент США Джо Байден вновь оговорился: в своей речи, посвященной борьбе с коронавирусом и вакцинации, он заявил, что с этого января, то есть "за 15 месяцев" РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:54

2021-06-03T11:54

2021-06-03T14:33

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

политика

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оговорился: в своей речи, посвященной борьбе с коронавирусом и вакцинации, он заявил, что с этого января, то есть "за 15 месяцев" число заражений коронавирусом значительно снизилось."С 20 января, то есть примерно за 15 месяцев, среднее число суточных заражений снизилось с 184 000 до 19 000", - сказал Байден.Белый дом привел текст выступления с исправленной оговоркой: цифра "15" в нем зачеркнута, а рядом с ней в квадратных скобках стоит "5".Это не первая оговорка нынешнего президента. В прошлом месяце Байден перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.

https://ria.ru/20210421/bayden-1729378110.html

сша

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Байден ошибся в подсчетах и породил новую оговорку Байден опять оговорился. «С 20 января, то есть примерно за 15 месяцев, среднее число суточных заражений снизилось с 184 000 до 19 000», - сказал американский президент во время выступления, посвященного вакцинации и борьбе с коронавирусом. 2021-06-03T11:54 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире, политика