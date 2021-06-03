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Ростех при поддержке ВЭБа и Новикомбанка создаст новые медпроизводства
Ростех при поддержке ВЭБа и Новикомбанка создаст новые медпроизводства - РИА Новости, 03.06.2021
Ростех при поддержке ВЭБа и Новикомбанка создаст новые медпроизводства
Фармацевтический холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех создаст новые производственные корпуса в филиалах НПО "Микроген" в Уфе, Перми и Томске при финансовой... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:35
2021-06-03T17:35
россия
новикомбанк
пмэф
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Фармацевтический холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех создаст новые производственные корпуса в филиалах НПО "Микроген" в Уфе, Перми и Томске при финансовой поддержке Новикомбанка и корпорации "ВЭБ.РФ", говорится в сообщении Новикомбанка. В инвестпрограмме заложено возведение новых производственных корпусов в Перми, Уфе и Томске к 2025 году. В Перми, в частности, планируется организовать новое производство АКДС-препаратов с бесклеточным коклюшным компонентом, а также создать базу для сведения отечественных 5- и 6-компонентных АКДС-вакцин. Здесь также будет налажен выпуск современных препаратов крови, в том числе − "КОВИД-глобулина" для лечения коронавирусной инфекции. Подписи под трехсторонним соглашением о сотрудничестве в ходе ПМЭФ-2021 поставили предправления Новикомбанка Елена Георгиева, первый зампредседателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский и генеральный директор "Нацимбио" Андрей Загорский. "Нацимбио" планирует реализовать крупномасштабную инвестиционную программу, в результате которой на основе "Микрогена" будет создана современная научно-производственная база для разработки и промышленного выпуска актуальных для общественного здравоохранения биотехнологических лекарственных препаратов. Мы приступили к проектированию новых мощностей, сумма инвестиций будет определена по итогам этой работы, но уже сейчас мы оцениванием ее в несколько десятков миллиардов рублей. Рассчитываем, что подписанный документ позволит в перспективе обеспечить необходимый объем инвестиций", – рассказал Загорский, слова которого приводятся в сообщении. Соглашение, в частности, предусматривает совместную работу сторон по организации финансирования строительства и оснащения новых биотехнологических производств, интегрированных в инфраструктуру предприятия "Микроген". По словам Георгиевой, Новикомбанк, в частности, предоставит проекту свою экспертизу и сопровождение. "На каждом этапе мы предоставляем свою экспертизу и сопровождение, уделяя особое внимание интеграции доступных мер господдержки. Накопленные компетенции и уникальный опыт банка позволяют нам находить максимально эффективные решения по организации финансирования для проектов, которые направлены на достижение национальных целей развития", – отметила предправления Новикомбанка.
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россия, новикомбанк, пмэф

Ростех при поддержке ВЭБа и Новикомбанка создаст новые медпроизводства

17:35 03.06.2021
 
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Фармацевтический холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех создаст новые производственные корпуса в филиалах НПО "Микроген" в Уфе, Перми и Томске при финансовой поддержке Новикомбанка и корпорации "ВЭБ.РФ", говорится в сообщении Новикомбанка.
В инвестпрограмме заложено возведение новых производственных корпусов в Перми, Уфе и Томске к 2025 году. В Перми, в частности, планируется организовать новое производство АКДС-препаратов с бесклеточным коклюшным компонентом, а также создать базу для сведения отечественных 5- и 6-компонентных АКДС-вакцин. Здесь также будет налажен выпуск современных препаратов крови, в том числе − "КОВИД-глобулина" для лечения коронавирусной инфекции.
Финансы - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:03
Новикомбанк в I квартале увеличил активы на 5,3% — до 588,2 млрд рублей
Подписи под трехсторонним соглашением о сотрудничестве в ходе ПМЭФ-2021 поставили предправления Новикомбанка Елена Георгиева, первый зампредседателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский и генеральный директор "Нацимбио" Андрей Загорский.
"Нацимбио" планирует реализовать крупномасштабную инвестиционную программу, в результате которой на основе "Микрогена" будет создана современная научно-производственная база для разработки и промышленного выпуска актуальных для общественного здравоохранения биотехнологических лекарственных препаратов. Мы приступили к проектированию новых мощностей, сумма инвестиций будет определена по итогам этой работы, но уже сейчас мы оцениванием ее в несколько десятков миллиардов рублей. Рассчитываем, что подписанный документ позволит в перспективе обеспечить необходимый объем инвестиций", – рассказал Загорский, слова которого приводятся в сообщении.
Соглашение, в частности, предусматривает совместную работу сторон по организации финансирования строительства и оснащения новых биотехнологических производств, интегрированных в инфраструктуру предприятия "Микроген".
"В повестке ВЭБ.РФ – проекты, направленные на сохранение здоровья наших граждан. Фармацевтическая и медицинская промышленность, в том числе, производство лекарственных препаратов, медицинской техники, оборудования и медицинских изделий, а также здравоохранение и внедрение инновационных медицинских технологий – приоритетные отрасли, в которых реализуются проекты ВЭБ.РФ", – отметил Цехомский.
По словам Георгиевой, Новикомбанк, в частности, предоставит проекту свою экспертизу и сопровождение.
"На каждом этапе мы предоставляем свою экспертизу и сопровождение, уделяя особое внимание интеграции доступных мер господдержки. Накопленные компетенции и уникальный опыт банка позволяют нам находить максимально эффективные решения по организации финансирования для проектов, которые направлены на достижение национальных целей развития", – отметила предправления Новикомбанка.
 
РоссияНовикомбанкПМЭФ
 
 
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