https://ria.ru/20210603/bank-1735482209.html

Ростех при поддержке ВЭБа и Новикомбанка создаст новые медпроизводства

Ростех при поддержке ВЭБа и Новикомбанка создаст новые медпроизводства - РИА Новости, 03.06.2021

Ростех при поддержке ВЭБа и Новикомбанка создаст новые медпроизводства

Фармацевтический холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех создаст новые производственные корпуса в филиалах НПО "Микроген" в Уфе, Перми и Томске при финансовой... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:35

2021-06-03T17:35

2021-06-03T17:35

россия

новикомбанк

пмэф

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Фармацевтический холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех создаст новые производственные корпуса в филиалах НПО "Микроген" в Уфе, Перми и Томске при финансовой поддержке Новикомбанка и корпорации "ВЭБ.РФ", говорится в сообщении Новикомбанка. В инвестпрограмме заложено возведение новых производственных корпусов в Перми, Уфе и Томске к 2025 году. В Перми, в частности, планируется организовать новое производство АКДС-препаратов с бесклеточным коклюшным компонентом, а также создать базу для сведения отечественных 5- и 6-компонентных АКДС-вакцин. Здесь также будет налажен выпуск современных препаратов крови, в том числе − "КОВИД-глобулина" для лечения коронавирусной инфекции. Подписи под трехсторонним соглашением о сотрудничестве в ходе ПМЭФ-2021 поставили предправления Новикомбанка Елена Георгиева, первый зампредседателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский и генеральный директор "Нацимбио" Андрей Загорский. "Нацимбио" планирует реализовать крупномасштабную инвестиционную программу, в результате которой на основе "Микрогена" будет создана современная научно-производственная база для разработки и промышленного выпуска актуальных для общественного здравоохранения биотехнологических лекарственных препаратов. Мы приступили к проектированию новых мощностей, сумма инвестиций будет определена по итогам этой работы, но уже сейчас мы оцениванием ее в несколько десятков миллиардов рублей. Рассчитываем, что подписанный документ позволит в перспективе обеспечить необходимый объем инвестиций", – рассказал Загорский, слова которого приводятся в сообщении. Соглашение, в частности, предусматривает совместную работу сторон по организации финансирования строительства и оснащения новых биотехнологических производств, интегрированных в инфраструктуру предприятия "Микроген". По словам Георгиевой, Новикомбанк, в частности, предоставит проекту свою экспертизу и сопровождение. "На каждом этапе мы предоставляем свою экспертизу и сопровождение, уделяя особое внимание интеграции доступных мер господдержки. Накопленные компетенции и уникальный опыт банка позволяют нам находить максимально эффективные решения по организации финансирования для проектов, которые направлены на достижение национальных целей развития", – отметила предправления Новикомбанка.

https://ria.ru/20210514/aktivy-1732363487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новикомбанк, пмэф