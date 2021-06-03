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Азаров оценил поддержку правительства по строительству обхода Тольятти
Азаров оценил поддержку правительства по строительству обхода Тольятти - РИА Новости, 03.06.2021
Азаров оценил поддержку правительства по строительству обхода Тольятти
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул важность поддержки правительства РФ по проекту строительства обхода Тольятти с мостом через Волгу. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:11
2021-06-03T21:57
россия
автобан
владимир путин
дмитрий азаров
самарская область
тольятти
экономика
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САМАРА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул важность поддержки правительства РФ по проекту строительства обхода Тольятти с мостом через Волгу.Ранее сообщалось, что "Автобан" и Евразийский банк развития (ЕАБР) на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о совместной реализации проекта строительства дороги в обход Тольятти с мостом через Волгу. Церемония подписания состоялась в четверг в присутствии президента России Владимира Путина, который участвовал в мероприятии по видеосвязи.Глава региона напомнил, что проект начал реализовываться благодаря поддержке президента страны, который в 2018 году, посетив Самарскую область, дал положительную резолюцию на инициативу Азарова о строительстве мостового перехода и внесении изменений в транспортную стратегию РФ."Нам удалось доказать, что именно через Самарскую область оптимально проходить международному транспортному маршруту. Президент дал поручение, были внесены изменения в транспортную стратегию. Дальше, не дожидаясь полного 100%-го государственного финансирования, выстроили модель государственно-частного партнерства. Это уникальный проект, который отмечен сегодня даже Организацией Объединенных Наций. Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул значимость этого проекта как для России, так и для межгосударственного сотрудничества, для развития целого ряда регионов. Конечно, этот проект для нас является флагманским. Проект, на который сегодня равняются другие регионы, находится в центре нашего внимания", - отметил Азаров.По данным пресс-службы, подписанное соглашение стало еще одним шагом для финансового обеспечения строительства обхода Тольятти и моста через Волгу. На данный момент техническая готовность объекта составляет 23%, к концу года эта цифра должна составить более 40%.
https://ria.ru/20210518/skhema-1732811202.html
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россия, автобан, владимир путин, дмитрий азаров, самарская область, тольятти, экономика

Азаров оценил поддержку правительства по строительству обхода Тольятти

19:11 03.06.2021 (обновлено: 21:57 03.06.2021)
 
© Пресс-служба правительства Самарской областиСтроительство обхода Тольятти
Строительство обхода Тольятти
© Пресс-служба правительства Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул важность поддержки правительства РФ по проекту строительства обхода Тольятти с мостом через Волгу.
Ранее сообщалось, что "Автобан" и Евразийский банк развития (ЕАБР) на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о совместной реализации проекта строительства дороги в обход Тольятти с мостом через Волгу. Церемония подписания состоялась в четверг в присутствии президента России Владимира Путина, который участвовал в мероприятии по видеосвязи.

"Очень важна поддержка правительства Российской Федерации. Мы заявили проект во фронтальную стратегию опережающего инфраструктурного развития и, рассчитываю, получим поддержку", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.

Глава региона напомнил, что проект начал реализовываться благодаря поддержке президента страны, который в 2018 году, посетив Самарскую область, дал положительную резолюцию на инициативу Азарова о строительстве мостового перехода и внесении изменений в транспортную стратегию РФ.
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"Нам удалось доказать, что именно через Самарскую область оптимально проходить международному транспортному маршруту. Президент дал поручение, были внесены изменения в транспортную стратегию. Дальше, не дожидаясь полного 100%-го государственного финансирования, выстроили модель государственно-частного партнерства. Это уникальный проект, который отмечен сегодня даже Организацией Объединенных Наций. Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул значимость этого проекта как для России, так и для межгосударственного сотрудничества, для развития целого ряда регионов. Конечно, этот проект для нас является флагманским. Проект, на который сегодня равняются другие регионы, находится в центре нашего внимания", - отметил Азаров.
По данным пресс-службы, подписанное соглашение стало еще одним шагом для финансового обеспечения строительства обхода Тольятти и моста через Волгу. На данный момент техническая готовность объекта составляет 23%, к концу года эта цифра должна составить более 40%.
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