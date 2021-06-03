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В Подмосковье столкнулись четыре машины, есть пострадавшие
В Подмосковье столкнулись четыре машины, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.06.2021
В Подмосковье столкнулись четыре машины, есть пострадавшие
Четыре автомашины столкнулись на Новорижском шоссе возле МКАД в Московской области, по предварительным данным, пострадали два человека, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T09:27
2021-06-03T12:06
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Четыре автомашины столкнулись на Новорижском шоссе возле МКАД в Московской области, по предварительным данным, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На Новорижском шоссе вблизи МКАД в сторону Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, добавил он, пострадали два человека. Движение транспорта на аварийном участке существенно затруднено.
москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье столкнулись четыре машины, есть пострадавшие

09:27 03.06.2021 (обновлено: 12:06 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Четыре автомашины столкнулись на Новорижском шоссе возле МКАД в Московской области, по предварительным данным, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На Новорижском шоссе вблизи МКАД в сторону Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, добавил он, пострадали два человека. Движение транспорта на аварийном участке существенно затруднено.
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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