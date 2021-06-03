https://ria.ru/20210603/aurus-1735471106.html

Мантуров сообщил о разработке электромобиля Aurus

Мантуров сообщил о разработке электромобиля Aurus - РИА Новости, 03.06.2021

Мантуров сообщил о разработке электромобиля Aurus

Параллельно с разработкой российского премиального автомобиля Aurus на водороде планируется создать его полностью электрическую и гибридную версии, сообщил... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:42

2021-06-03T16:42

2021-06-03T18:17

петербургский международный экономический форум

россия

aurus

авто

денис мантуров

технологии

общество

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня - РИА Новости. Параллельно с разработкой российского премиального автомобиля Aurus на водороде планируется создать его полностью электрическую и гибридную версии, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2021."Мы параллельно еще будем делать электрический (Aurus - ред.) полностью и гибрид, который обеспечивает работу электрического двигателя", - сказал он.В понедельник, 31 мая, на заводе в Елабуге был представлен первый лабораторный образец автомобиля Aurus, работающий на водороде.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/putin-1734983805.html

https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html

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россия, aurus, авто, денис мантуров, технологии, общество, петербургский международный экономический форум (фонд)