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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/aurus-1735471106.html
Мантуров сообщил о разработке электромобиля Aurus
Мантуров сообщил о разработке электромобиля Aurus - РИА Новости, 03.06.2021
Мантуров сообщил о разработке электромобиля Aurus
Параллельно с разработкой российского премиального автомобиля Aurus на водороде планируется создать его полностью электрическую и гибридную версии, сообщил... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:42
2021-06-03T18:17
петербургский международный экономический форум
россия
aurus
авто
денис мантуров
технологии
общество
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня - РИА Новости. Параллельно с разработкой российского премиального автомобиля Aurus на водороде планируется создать его полностью электрическую и гибридную версии, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2021."Мы параллельно еще будем делать электрический (Aurus - ред.) полностью и гибрид, который обеспечивает работу электрического двигателя", - сказал он.В понедельник, 31 мая, на заводе в Елабуге был представлен первый лабораторный образец автомобиля Aurus, работающий на водороде.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/putin-1734983805.html
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россия, aurus, авто, денис мантуров, технологии, общество, петербургский международный экономический форум (фонд)

Мантуров сообщил о разработке электромобиля Aurus

16:42 03.06.2021 (обновлено: 18:17 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанкЛоготип на прототипе электрического мотоцикла специального назначения Aurus
Логотип на прототипе электрического мотоцикла специального назначения Aurus - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня - РИА Новости. Параллельно с разработкой российского премиального автомобиля Aurus на водороде планируется создать его полностью электрическую и гибридную версии, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2021.
"Мы параллельно еще будем делать электрический (Aurus - ред.) полностью и гибрид, который обеспечивает работу электрического двигателя", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии запуска завода по серийное производство лимузинов Аурус - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 18:04В России
"Я езжу на таких машинах". Путин дал старт производству автомобилей Aurus
В понедельник, 31 мая, на заводе в Елабуге был представлен первый лабораторный образец автомобиля Aurus, работающий на водороде.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Страница информационного агентства РИА Новости в социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 13:49Петербургский международный экономический форум
РИА Новости выпустило специальную ленту новостей к ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форумРоссияAurusАвтоДенис МантуровТехнологииОбществоПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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