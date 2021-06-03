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Археологи нашли 30 средневековых поселений возле Суздаля
Археологи нашли 30 средневековых поселений возле Суздаля - РИА Новости, 03.06.2021
Археологи нашли 30 средневековых поселений возле Суздаля
Российские археологи в ходе начавшегося нового сезона раскопок нашли 30 ранее неизвестных поселений под Суздалем, сообщили в четверг в пресс-службе Института... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:42
2021-06-03T12:42
николай макаров
российская академия наук
ивановская область
суздаль
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские археологи в ходе начавшегося нового сезона раскопок нашли 30 ранее неизвестных поселений под Суздалем, сообщили в четверг в пресс-службе Института археологии Российской академии наук (ИА РАН)."Ученые Института археологии РАН начали 20 сезон полевых работ в Суздальском Ополье. Уже первый месяц археологических разведок добавил 30 ранее неизвестных селищ к общему списку средневековых поселений ближней округи Ополья: теперь в нем более 400 пунктов", - говорится в сообщении.В институте отметили, что на сегодняшний день археологи нашли менее половины селений, ранее существовавших в этом регионе."Хотя сегодня мы много знаем о средневековых поселениях, занятиях и культуре их обитателей, общей динамике славянской колонизации, каждый полевой сезон приносит яркие находки, раскрывающие неизвестные подробности истории Северо-Восточной Руси. Систематическое обследование центра Суздальской земли позволяют составить уникальную по своей подробности и полноте карту средневекового расселения, достоверно воссоздать общий процесс становления основного очага древнерусской исторической жизни в Волго-Окском междуречье", – цитируется в сообщении директор Института Николай Макаров.Среди наиболее интересных находок суздальской экспедиции ИА РАН последних двух лет - "кресаловидная подвеска", свидетельствующая о том, что часть обитателей этого региона сохраняли элементы скандинавской культуры, а также редкие христианские артефакты: три подвески в виде фигур Архангела (XII – первая половина XIII в.), круглая иконка с изображением Богоматери Оранты в складчатых одеждах (XII в.– первая половина XIII в.) и иконка с полукруглым завершением, несущая изображение Архангела с жезлом и державой (вторая половина XIII – XIV в.). Два последних типа образков ранее не были представлены на памятниках Ополья.Суздальское Ополье – плато на территории современных Владимирской и Ивановской областей. В X–XII веках здесь сложилась густая сеть поселений, многие из которых, в отличие от большинства средневековых сел, были основаны далеко от водных путей и отличались большими размерами, не уступающими малым городам того времени. Как показали археологические данные, большая их часть пережила монгольское нашествие.
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николай макаров, российская академия наук, ивановская область, суздаль

Археологи нашли 30 средневековых поселений возле Суздаля

12:42 03.06.2021
 
© Фото : пресс-служба Института археологии РАНПодвеска в виде фигуры Архангела, найденная во время раскопок в Суздальском Ополье
Подвеска в виде фигуры Архангела, найденная во время раскопок в Суздальском Ополье - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : пресс-служба Института археологии РАН
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские археологи в ходе начавшегося нового сезона раскопок нашли 30 ранее неизвестных поселений под Суздалем, сообщили в четверг в пресс-службе Института археологии Российской академии наук (ИА РАН).
"Ученые Института археологии РАН начали 20 сезон полевых работ в Суздальском Ополье. Уже первый месяц археологических разведок добавил 30 ранее неизвестных селищ к общему списку средневековых поселений ближней округи Ополья: теперь в нем более 400 пунктов", - говорится в сообщении.
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В институте отметили, что на сегодняшний день археологи нашли менее половины селений, ранее существовавших в этом регионе.
"Хотя сегодня мы много знаем о средневековых поселениях, занятиях и культуре их обитателей, общей динамике славянской колонизации, каждый полевой сезон приносит яркие находки, раскрывающие неизвестные подробности истории Северо-Восточной Руси. Систематическое обследование центра Суздальской земли позволяют составить уникальную по своей подробности и полноте карту средневекового расселения, достоверно воссоздать общий процесс становления основного очага древнерусской исторической жизни в Волго-Окском междуречье", – цитируется в сообщении директор Института Николай Макаров.
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Среди наиболее интересных находок суздальской экспедиции ИА РАН последних двух лет - "кресаловидная подвеска", свидетельствующая о том, что часть обитателей этого региона сохраняли элементы скандинавской культуры, а также редкие христианские артефакты: три подвески в виде фигур Архангела (XII – первая половина XIII в.), круглая иконка с изображением Богоматери Оранты в складчатых одеждах (XII в.– первая половина XIII в.) и иконка с полукруглым завершением, несущая изображение Архангела с жезлом и державой (вторая половина XIII – XIV в.). Два последних типа образков ранее не были представлены на памятниках Ополья.
Суздальское Ополье – плато на территории современных Владимирской и Ивановской областей. В X–XII веках здесь сложилась густая сеть поселений, многие из которых, в отличие от большинства средневековых сел, были основаны далеко от водных путей и отличались большими размерами, не уступающими малым городам того времени. Как показали археологические данные, большая их часть пережила монгольское нашествие.
 
Николай МакаровРоссийская академия наукИвановская областьСуздаль
 
 
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