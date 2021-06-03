https://ria.ru/20210603/arkheologi-1735405951.html

Археологи нашли 30 средневековых поселений возле Суздаля

Археологи нашли 30 средневековых поселений возле Суздаля - РИА Новости, 03.06.2021

Археологи нашли 30 средневековых поселений возле Суздаля

Российские археологи в ходе начавшегося нового сезона раскопок нашли 30 ранее неизвестных поселений под Суздалем, сообщили в четверг в пресс-службе Института... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:42

2021-06-03T12:42

2021-06-03T12:42

николай макаров

российская академия наук

ивановская область

суздаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735404096_0:87:1000:650_1920x0_80_0_0_8417ae3891c799ca340272c884cf8462.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские археологи в ходе начавшегося нового сезона раскопок нашли 30 ранее неизвестных поселений под Суздалем, сообщили в четверг в пресс-службе Института археологии Российской академии наук (ИА РАН)."Ученые Института археологии РАН начали 20 сезон полевых работ в Суздальском Ополье. Уже первый месяц археологических разведок добавил 30 ранее неизвестных селищ к общему списку средневековых поселений ближней округи Ополья: теперь в нем более 400 пунктов", - говорится в сообщении.В институте отметили, что на сегодняшний день археологи нашли менее половины селений, ранее существовавших в этом регионе."Хотя сегодня мы много знаем о средневековых поселениях, занятиях и культуре их обитателей, общей динамике славянской колонизации, каждый полевой сезон приносит яркие находки, раскрывающие неизвестные подробности истории Северо-Восточной Руси. Систематическое обследование центра Суздальской земли позволяют составить уникальную по своей подробности и полноте карту средневекового расселения, достоверно воссоздать общий процесс становления основного очага древнерусской исторической жизни в Волго-Окском междуречье", – цитируется в сообщении директор Института Николай Макаров.Среди наиболее интересных находок суздальской экспедиции ИА РАН последних двух лет - "кресаловидная подвеска", свидетельствующая о том, что часть обитателей этого региона сохраняли элементы скандинавской культуры, а также редкие христианские артефакты: три подвески в виде фигур Архангела (XII – первая половина XIII в.), круглая иконка с изображением Богоматери Оранты в складчатых одеждах (XII в.– первая половина XIII в.) и иконка с полукруглым завершением, несущая изображение Архангела с жезлом и державой (вторая половина XIII – XIV в.). Два последних типа образков ранее не были представлены на памятниках Ополья.Суздальское Ополье – плато на территории современных Владимирской и Ивановской областей. В X–XII веках здесь сложилась густая сеть поселений, многие из которых, в отличие от большинства средневековых сел, были основаны далеко от водных путей и отличались большими размерами, не уступающими малым городам того времени. Как показали археологические данные, большая их часть пережила монгольское нашествие.

https://ria.ru/20210531/bazilika-1734974920.html

https://ria.ru/20210517/zerkalo-1732655866.html

ивановская область

суздаль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай макаров, российская академия наук, ивановская область, суздаль