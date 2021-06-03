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"Абрау-Дюрсо" планирует запуск новинок в сегменте крепкого алкоголя
"Абрау-Дюрсо" планирует запуск новинок в сегменте крепкого алкоголя - РИА Новости, 03.06.2021
"Абрау-Дюрсо" планирует запуск новинок в сегменте крепкого алкоголя
Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, планирует запуск новых продуктов в сегменте крепкого алкоголя, сообщил в интервью РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T09:12
2021-06-03T09:12
2021-06-03T10:39
петербургский международный экономический форум
павел титов
петербургский международный экономический форум (фонд)
абрау-дюрсо
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, планирует запуск новых продуктов в сегменте крепкого алкоголя, сообщил в интервью РИА Новости президент группы Павел Титов.Он уточнил, что будет продукция из сегмента крепкого алкоголя. "И не "коричневый алкоголь" (выдержанный алкоголь, например, виски и коньяк - ред.)", - добавил президент группы.Компания также ждет активизации спроса на алкогольную продукцию в других странах, чтобы продолжить активно развивать экспорт."Мы сейчас активно работаем над открытием США. Другое направление – Великобритания, неплохо себя показал ряд европейских стран. Еще Китай – там у нас есть свой торговый дом, и этот рынок начал понемногу оживать. Конечно, было бы еще интересно позаниматься другими странами Азии – Вьетнам, Таиланд, но пока такая возможность отсутствует", - рассказал Титов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Павла Титова >>
https://ria.ru/20210410/wine-1727520520.html
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павел титов, петербургский международный экономический форум (фонд), абрау-дюрсо, экономика