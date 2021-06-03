https://ria.ru/20210603/alkogol-1735348475.html

В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя

В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя - РИА Новости, 03.06.2021

В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя

Идентификация покупателя при онлайн-продаже алкоголя могла бы осуществляться с помощью государственных порталов, заявил в интервью РИА Новости глава организации РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T02:24

2021-06-03T02:24

2021-06-03T02:24

петербургский международный экономический форум

россия

александр калинин

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Идентификация покупателя при онлайн-продаже алкоголя могла бы осуществляться с помощью государственных порталов, заявил в интервью РИА Новости глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.Розничные продажи алкоголя через интернет в России запрещены, но вопрос их разрешения обсуждается много лет. Минфин в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.По мнению собеседника агентства, в этой сфере ответственность за продажу несовершеннолетним будет гораздо выше. "Те, кто торгуют, понимают, что они несут риски вплоть до уголовной ответственности", - подчеркнул глава объединения."Когда он будет доставлять эту продукцию он обязан убедиться, кто ее получатель. Вплоть до регистрации тех людей, кто допущен к таким покупкам. То есть ты зарегистрировался на государственном портале, ты идентифицирован, и только потом ты можешь делать эти покупки", - рассуждает Калинин."Сейчас цифры много. Мы призываем к цифровизации", - заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20201215/alkogol-1589244828.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/alkogol-1602958351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр калинин, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство финансов рф (минфин россии), общество