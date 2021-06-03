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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/alkogol-1735348475.html
В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя
В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя - РИА Новости, 03.06.2021
В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя
Идентификация покупателя при онлайн-продаже алкоголя могла бы осуществляться с помощью государственных порталов, заявил в интервью РИА Новости глава организации РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T02:24
2021-06-03T02:24
петербургский международный экономический форум
россия
александр калинин
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Идентификация покупателя при онлайн-продаже алкоголя могла бы осуществляться с помощью государственных порталов, заявил в интервью РИА Новости глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.Розничные продажи алкоголя через интернет в России запрещены, но вопрос их разрешения обсуждается много лет. Минфин в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.По мнению собеседника агентства, в этой сфере ответственность за продажу несовершеннолетним будет гораздо выше. "Те, кто торгуют, понимают, что они несут риски вплоть до уголовной ответственности", - подчеркнул глава объединения."Когда он будет доставлять эту продукцию он обязан убедиться, кто ее получатель. Вплоть до регистрации тех людей, кто допущен к таким покупкам. То есть ты зарегистрировался на государственном портале, ты идентифицирован, и только потом ты можешь делать эти покупки", - рассуждает Калинин."Сейчас цифры много. Мы призываем к цифровизации", - заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20201215/alkogol-1589244828.html
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россия, александр калинин, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство финансов рф (минфин россии), общество

В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя

02:24 03.06.2021
 
© Fotolia / Ivan KrukОплата интернет-заказа пластиковой картой
Оплата интернет-заказа пластиковой картой - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Fotolia / Ivan Kruk
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Идентификация покупателя при онлайн-продаже алкоголя могла бы осуществляться с помощью государственных порталов, заявил в интервью РИА Новости глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
Розничные продажи алкоголя через интернет в России запрещены, но вопрос их разрешения обсуждается много лет. Минфин в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.
"Мы положительно к этому относимся (к онлайн-продаже алкоголя - ред.). Хотим мы или не хотим, это когда-то вернется", - заявил Калинин на полях ПМЭФ.
По мнению собеседника агентства, в этой сфере ответственность за продажу несовершеннолетним будет гораздо выше. "Те, кто торгуют, понимают, что они несут риски вплоть до уголовной ответственности", - подчеркнул глава объединения.
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"Когда он будет доставлять эту продукцию он обязан убедиться, кто ее получатель. Вплоть до регистрации тех людей, кто допущен к таким покупкам. То есть ты зарегистрировался на государственном портале, ты идентифицирован, и только потом ты можешь делать эти покупки", - рассуждает Калинин.
"Сейчас цифры много. Мы призываем к цифровизации", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияАлександр КалининПетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
 
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