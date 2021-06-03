https://ria.ru/20210603/abrau-dyurso-1735355659.html

В "Абрау-Дюрсо" рассказали об эксперименте по онлайн-продаже вина

В "Абрау-Дюрсо" рассказали об эксперименте по онлайн-продаже вина - РИА Новости, 03.06.2021

В "Абрау-Дюрсо" рассказали об эксперименте по онлайн-продаже вина

Эксперимент по онлайн-продажам российского вина может пройти в два этапа: на первом доставка будет возможна в отделения "Почты России", на втором - не исключена РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T07:59

2021-06-03T07:59

2021-06-03T10:38

павел титов

петербургский международный экономический форум

россия

алексей сазанов

петербургский международный экономический форум (фонд)

абрау-дюрсо

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Эксперимент по онлайн-продажам российского вина может пройти в два этапа: на первом доставка будет возможна в отделения "Почты России", на втором - не исключена доставка до двери, сообщил в интервью РИА Новости президент группы "Абрау-Дюрсо", президент "Деловой России" Павел Титов."Почта России" в мае сообщила, что входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи вина, и готова организовать его доставку с идентификацией клиентов для проверки возраста. Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что рабочая группа обсудит, в каких регионах будет проведен эксперимент по дистанционной продаже российского вина."Потом, наверное, будет некий формат доставки "до двери". Тут сложнее, этот формат менее проработан, потому что существуют законодательные ограничения", - добавил он."Абрау-Дюрсо" планирует принять участие в эксперименте. "Мы уже подали свои списки вин ЗГУ и ЗНМП (с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения - ред.), которые могут претендовать на дистрибуцию на новой платформе", - рассказал президент группы."Я считаю правильным, что у нас будет государственный партнер в этом случае ("Почта России" - ред.), будет намного легче. Так или иначе даже для этого эксперимента потребуется поменять очень многое, например, в каком-то виде все же разрешить онлайн-продажу алкоголя, потому что доставка вина "Почтой" - это лишь часть вопроса", - сказал Титов.Розничные продажи алкоголя через интернет в России запрещены, но вопрос их разрешения обсуждается много лет. Минфин в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Павла Титова >>

https://ria.ru/20210603/alkogol-1735348475.html

https://ria.ru/20190528/1555038161.html

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павел титов, россия, алексей сазанов, петербургский международный экономический форум (фонд), абрау-дюрсо, министерство финансов рф (минфин россии), экономика