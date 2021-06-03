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https://ria.ru/20210603/abrau-dyurso-1735355659.html
В "Абрау-Дюрсо" рассказали об эксперименте по онлайн-продаже вина
В "Абрау-Дюрсо" рассказали об эксперименте по онлайн-продаже вина - РИА Новости, 03.06.2021
В "Абрау-Дюрсо" рассказали об эксперименте по онлайн-продаже вина
Эксперимент по онлайн-продажам российского вина может пройти в два этапа: на первом доставка будет возможна в отделения "Почты России", на втором - не исключена РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T07:59
2021-06-03T10:38
павел титов
петербургский международный экономический форум
россия
алексей сазанов
петербургский международный экономический форум (фонд)
абрау-дюрсо
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Эксперимент по онлайн-продажам российского вина может пройти в два этапа: на первом доставка будет возможна в отделения "Почты России", на втором - не исключена доставка до двери, сообщил в интервью РИА Новости президент группы "Абрау-Дюрсо", президент "Деловой России" Павел Титов."Почта России" в мае сообщила, что входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи вина, и готова организовать его доставку с идентификацией клиентов для проверки возраста. Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что рабочая группа обсудит, в каких регионах будет проведен эксперимент по дистанционной продаже российского вина."Потом, наверное, будет некий формат доставки "до двери". Тут сложнее, этот формат менее проработан, потому что существуют законодательные ограничения", - добавил он."Абрау-Дюрсо" планирует принять участие в эксперименте. "Мы уже подали свои списки вин ЗГУ и ЗНМП (с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения - ред.), которые могут претендовать на дистрибуцию на новой платформе", - рассказал президент группы."Я считаю правильным, что у нас будет государственный партнер в этом случае ("Почта России" - ред.), будет намного легче. Так или иначе даже для этого эксперимента потребуется поменять очень многое, например, в каком-то виде все же разрешить онлайн-продажу алкоголя, потому что доставка вина "Почтой" - это лишь часть вопроса", - сказал Титов.Розничные продажи алкоголя через интернет в России запрещены, но вопрос их разрешения обсуждается много лет. Минфин в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Павла Титова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210603/alkogol-1735348475.html
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павел титов, россия, алексей сазанов, петербургский международный экономический форум (фонд), абрау-дюрсо, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

В "Абрау-Дюрсо" рассказали об эксперименте по онлайн-продаже вина

07:59 03.06.2021 (обновлено: 10:38 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Светлана БаеваНа заводе Абрау-Дюрсо
На заводе Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Эксперимент по онлайн-продажам российского вина может пройти в два этапа: на первом доставка будет возможна в отделения "Почты России", на втором - не исключена доставка до двери, сообщил в интервью РИА Новости президент группы "Абрау-Дюрсо", президент "Деловой России" Павел Титов.
"Почта России" в мае сообщила, что входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи вина, и готова организовать его доставку с идентификацией клиентов для проверки возраста. Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что рабочая группа обсудит, в каких регионах будет проведен эксперимент по дистанционной продаже российского вина.
"Нас начали приглашать на первые заседания рабочей группы. Мы думаем, что это будет в два этапа. Первый - доставка в постаматы в отделениях "Почты", потому что так контролировать проверку документов для начала будет легче", - сказал Титов в рамках ПМЭФ-2021.
"Потом, наверное, будет некий формат доставки "до двери". Тут сложнее, этот формат менее проработан, потому что существуют законодательные ограничения", - добавил он.
"Абрау-Дюрсо" планирует принять участие в эксперименте. "Мы уже подали свои списки вин ЗГУ и ЗНМП (с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения - ред.), которые могут претендовать на дистрибуцию на новой платформе", - рассказал президент группы.
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В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя
"Я считаю правильным, что у нас будет государственный партнер в этом случае ("Почта России" - ред.), будет намного легче. Так или иначе даже для этого эксперимента потребуется поменять очень многое, например, в каком-то виде все же разрешить онлайн-продажу алкоголя, потому что доставка вина "Почтой" - это лишь часть вопроса", - сказал Титов.
Розничные продажи алкоголя через интернет в России запрещены, но вопрос их разрешения обсуждается много лет. Минфин в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью Павла Титова >>
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Петербургский международный экономический форумПавел ТитовРоссияАлексей СазановПетербургский международный экономический форум (фонд)Абрау-ДюрсоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
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