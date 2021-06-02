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Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию
Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию - РИА Новости, 02.06.2021
Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию
Процесс возвращения коллекции скифского золота из Нидерландов идет, его нужно "вернуть, откуда взяли", заявил РИА Новости специальный представитель президента... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T23:01
2021-06-02T23:01
россия
юнеско
михаил швыдкой
нидерланды
амстердам
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Процесс возвращения коллекции скифского золота из Нидерландов идет, его нужно "вернуть, откуда взяли", заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Идет процесс. Очевидно, что такого простого ответа на этот вопрос нет. Сегодня речь идет о том, что это нужно вернуть, откуда взяли, и это находит отклик и у нидерландской стороны, и я надеюсь, что этот процесс кончится положительно", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос, идет ли процесс возвращения коллекции скифского золота из Нидерландов.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.
https://ria.ru/20210425/krym-1729836851.html
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россия, юнеско, михаил швыдкой, нидерланды, амстердам, в мире

Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию

23:01 02.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкНаучный руководитель Высшей школы культурной политики и управления МГУ имени Ломоносова Михаил Швыдкой во время мультимедийной пресс-конференции. 10 сентября 2018
Научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления МГУ имени Ломоносова Михаил Швыдкой во время мультимедийной пресс-конференции. 10 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Процесс возвращения коллекции скифского золота из Нидерландов идет, его нужно "вернуть, откуда взяли", заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Идет процесс. Очевидно, что такого простого ответа на этот вопрос нет. Сегодня речь идет о том, что это нужно вернуть, откуда взяли, и это находит отклик и у нидерландской стороны, и я надеюсь, что этот процесс кончится положительно", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос, идет ли процесс возвращения коллекции скифского золота из Нидерландов.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 12:02Культура
В Крыму оценили шансы на возврат коллекции скифского золота
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.
 
РоссияЮНЕСКОМихаил ШвыдкойНидерландыАмстердамВ мире
 
 
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