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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0 - РИА Новости, 02.06.2021
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло вечером в среду у западного побережья Камчатки, следует из сообщений на сайте регионального фиала геофизической службы... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:13
2021-06-02T11:13
2021-06-02T11:13
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
землетрясение
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло вечером в среду у западного побережья Камчатки, следует из сообщений на сайте регионального фиала геофизической службы РАН.Толчок произошел в 19.33 местного времени (10.33 мск). Его эпицентр находился в 64 километрах от посёлка городского типа Палана на глубине 56 километров.Жители Камчатского края в спасательные службы не обращались, сообщили в региональном управлении МЧС.
https://ria.ru/20210529/zemletryaseniya-1734755574.html
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россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, землетрясение, происшествия