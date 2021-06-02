https://ria.ru/20210602/zemletryasenie-1735211426.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0 - РИА Новости, 02.06.2021

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло вечером в среду у западного побережья Камчатки, следует из сообщений на сайте регионального фиала геофизической службы... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:13

2021-06-02T11:13

2021-06-02T11:13

россия

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

землетрясение

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло вечером в среду у западного побережья Камчатки, следует из сообщений на сайте регионального фиала геофизической службы РАН.Толчок произошел в 19.33 местного времени (10.33 мск). Его эпицентр находился в 64 километрах от посёлка городского типа Палана на глубине 56 километров.Жители Камчатского края в спасательные службы не обращались, сообщили в региональном управлении МЧС.

https://ria.ru/20210529/zemletryaseniya-1734755574.html

россия

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, землетрясение, происшествия