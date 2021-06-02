https://ria.ru/20210602/zasukha-1735254574.html

Вильфанд назвал регионы, которым грозит засуха

Вильфанд назвал регионы, которым грозит засуха - РИА Новости, 02.06.2021

Вильфанд назвал регионы, которым грозит засуха

Риски засухи из-за низкого числа выпавших весной осадков существуют этим летом в ряде регионов Урала (Свердловская, Челябинская и Курганская области) и Сибири... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:20

2021-06-02T14:20

2021-06-02T14:20

россия

роман вильфанд

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

красноярский край

алтайский край

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Риски засухи из-за низкого числа выпавших весной осадков существуют этим летом в ряде регионов Урала (Свердловская, Челябинская и Курганская области) и Сибири (Новосибирская, Омская, Кемеровская области), заявил в среду научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд."Заметный дефицит осадков наблюдается в Свердловской области, Челябинской, Курганской очень мало осадков выпало в целом за последние два месяца – от 16 до 50% от нормы. Достаточно сказать, что в Курганской области выпало три миллиметра осадков. Понятно, что сейчас эти регионы будут находиться под пристальным вниманием специалистов, поскольку, начиная примерно с середины с середины июня - 20 июня создаются условия для засухи", - сказал Вильфанд.Научный руководитель Росгидромета добавил, что подобные риски существуют сегодня в самых густонаселённых регионах азиатской части страны – Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае.При этом Вильфанд отметил, что вероятность засухи в указанных регионах не является стопроцентной, однако метеорологи "внимательно анализируют" эту ситуацию.Он также подтвердил ранее озвученный прогноз на теплый летний сезон, отметив, что во всех субъектах РФ температура будет либо соответствовать норме, либо превышать её."Каким же все-таки прогнозируется первый месяц нынешнего летнего сезона ... ни в одном регионе не прогнозируется температура ниже нормы - около нормы или выше нормы. Наиболее высокая аномалия прогнозируется в Западной Сибире, Красноярском крае, западе Якутии - это огромная территория, примерно половина территории даже больше нашей стороны прогнозируется класс выше нормы", - заявил Вильфанд.

https://ria.ru/20210601/iyun-1735036427.html

https://ria.ru/20210601/sinoptiki-1735067070.html

россия

красноярский край

алтайский край

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россия, роман вильфанд, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), красноярский край, алтайский край, общество