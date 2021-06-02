https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735209119.html

В Якутии заменят дизельные генерации на гибридные

В Якутии заменят дизельные генерации на гибридные - РИА Новости, 02.06.2021

В Якутии заменят дизельные генерации на гибридные

Проект компании "Русгидро" по созданию гибридных генераций, работающих не только на дизеле, но и от солнца и ветра, будет реализован в Якутии, заявил... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:04

2021-06-02T11:04

2021-06-02T11:04

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

юрий трутнев

якутск

экономика

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ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Проект компании "Русгидро" по созданию гибридных генераций, работающих не только на дизеле, но и от солнца и ветра, будет реализован в Якутии, заявил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Якутск.Полпред президента рассказал о том, что российская энергетическая компания "Русгидро" предлагает создать вместо дизельных генераций в изолированных энергозонах гибридные, которые могут использовать помимо дизельной генерации еще генерацию солнца, ветра. Таким образом, экономится топливо, сохраняется климат и что также важно, снижаются затраты людей на электроэнергию.По словам Трутнева, сегодня себестоимость производства электроэнергии достигает 45, в некоторых случаях 70 рублей за кВт/час. На субсидирование тарифов тратится около 12 миллиардов рублей в год.По мнению вице-премьера, необходимо изменить саму структуру этого проекта. "Русгидро" предлагает реализовать его через инвесторов в рамках энергосервисных контрактов, но они учитывают только экономию топлива, а все остальные затраты не учитываются.Трутнев пояснил, что в случае полной замены дизельной генерации на гибридную экономия получится около 30%. "Если надо, чтобы эти механизмы лучше работали, нужно внести изменения в законодательство", - заключил он.В свою очередь глава Якутии Айсен Николаев рассказал о том, что в 2021 году в республике будут построены и введены в эксплуатацию 6 дизельных электростанций в удаленных населенных пунктах. "В целом, это программа предусматривает охват на первых трех этапах в 72 поселках в арктической зоне нашей республики", - добавил он.

https://ria.ru/20210528/dividendy-1734537755.html

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россия, айсен николаев, юрий трутнев, якутск, экономика